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Incendio a Casale: le raccomandazioni per la salute pubblica
Una nota dell'assessore regionale Federico Riboldi
In merito all'incendio che si sta verificando a Casale arriva una nota dell'assessore regionale Federico Riboldi: "Il consiglio dei tecnici dell’emergenza-urgenza 118 di Azienda Zero Piemonte è di chiudere le finestre e non sostare nelle vicinanze, poiché le videocassette presenti sono realizzate in materiale plastico e quindi i fumi sono tossici e potenzialmente pericolosi.
Sintomi come mal di testa, nausea, difficoltà respiratorie, bruciore agli occhi o alla gola sono segnali di possibile intossicazione. Nel caso contattare il 118.
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