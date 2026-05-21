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Cronaca

21 maggio 2026

21 maggio 2026 Casale Monferrato

Incendio a Casale: le raccomandazioni per la salute pubblica Una nota dell'assessore regionale Federico Riboldi

di r.m.

In merito all'incendio che si sta verificando a Casale arriva una nota dell'assessore regionale Federico Riboldi: "Il consiglio dei tecnici dell’emergenza-urgenza 118 di Azienda Zero Piemonte è di chiudere le finestre e non sostare nelle vicinanze, poiché le videocassette presenti sono realizzate in materiale plastico e quindi i fumi sono tossici e potenzialmente pericolosi.

Sintomi come mal di testa, nausea, difficoltà respiratorie, bruciore agli occhi o alla gola sono segnali di possibile intossicazione. Nel caso contattare il 118.