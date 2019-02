Articolo »

Cultura

25 febbraio 2019

25 febbraio 2019 Venezia

Massimiliano Limonetti alla Fenice Il clarinettista monferrino in concerto a Venezia - dalle 20 - con l'orchestra di Padova

Il clarinettista monferrino Massimiliano Limonetti, questa sera, dalle 20, sarà al Teatro la Fenice di Venezia con l'Orchestra di Padova e del Veneto - con la quale collabora stabilmente - per il concerto diretto dal maestro Marco Angius. Limonetti, polistrumentista, in questo concerto fa parte dell'organico, come "clarinetto basso".

Programma interessante che prevede l'esecuzione di brani di Luigi Boccherini trascritti da Luciano Berio, Giuseppe Verdi (I ballabili del Macbeth) e di otto delle celebri romanze da camera di Giuseppe Verdi (orginariamente per pianoforte e voce, trascrizione per orchestra di Luciano Berio). Tenore Enrico Casari.