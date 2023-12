Articolo »

07 dicembre 2023

07 dicembre 2023 Trino

Manifestazioni Il primo weekend con le iniziative del “Natale a Trino” Accensione delle luminarie, vetrine viventi, flash mob

di Maurizio Inguaggiato

Anche quest’anno il calendario degli eventi natalizi trasformerà la città di Trino in un luogo magico e vibrante di gioia. Sono infatti tantissimi gli eventi organizzati da Comune e associazioni trinesi: dalla tradizione alla cultura, dallo sport al divertimento, dalle occasioni commerciali ai momenti dedicati ai bambini. A Trino, fino all’Epifania, ogni giorno è un momento di festa.

Il primo weekend di dicembre si è aperto venerdì con l’accensione delle luminarie natalizie in piazza Martiri delle Libertà, le “Vetrine Viventi” a cura dell’Aoct, ma anche il flash mob delle scuole di danza in pieno centro storico e la “Notte Bianca” all’Istituto Alberghiero “Sergio Ronco”.

La scuola è infatti rimasta aperta, con possibilità di fare una breve visita guidata in alcuni siti turistici di Trino con i ragazzi del corso di accoglienza che hanno fatto da guide. Il tutto in un clima natalizio che è poi proseguito con l’Open Dinner, ovvero la cena in bianco caratterizzata da ricette originali. Sabato 2 dicembre, allo stesso Istituto Alberghiero si è tenuto l’Open Day, mentre alla fiera è iniziata la distribuzione degli “Alberi di Lucio” da parte del gruppo Alpini di Trino. Nella mattinata di domenica spazio invece alla Mezza Maratona delle Terre d’Acqua di podismo e alla festa dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Trino che hanno invece celebrato la patrona Santa Barbara, con la santa messa in chiesa parrocchiale e la visita guidata al distaccamento.

Domenica 10 dicembre, alle ore 10 messa per la madonna di Loreto (Associazione Arma Aeronautica) nella chiesa della Robella, pranzo degli auguri al Club House dell’Accademia di Casale Monferrato, mentre alle ore 16, nell’ex mercato coperto, spazio alla commedia teatrale “Preferirei di no” con la compagnia TiArt di Santhià, evento a cura del Lantarnin dal Ranatè. Tutte le domeniche i negozi resteranno aperti, dall’8 dicembre all’8 gennaio Illuminazione Architetturale con il Babbo Natale più grande del mondo, delle due torri dell’ex centrale Galileo Ferraris di Trino.

«Abbiamo messo in piedi un calendario ricco di appuntamenti per queste festività - spiega il sindaco Daniele Pane. «Il Natale è un periodo speciale in cui i legami comunitari si rafforzano e la solidarietà si fa sentire più che mai. Quest’anno, abbiamo preparato una serie di eventi che abbracciano la diversità delle nostre tradizioni e che coinvolgono ogni membro della nostra amata città». Intanto sono state superate le duecento prenotazioni per il Cenone di Capodanno all’ex mercato coperto. Il veglione sarà animato dalla Free Music Band.