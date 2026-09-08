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Calcio, le gare della settimana: mercoledì Under 19, giovedì le Coppe
Per Casale, Trino e Crescentinese
Due serate di calcio che iniziano mercoledì con il secondo turno delle qualificazione ai Regionali dell'Under 19 che vedrà impegnate Casale, Trino e Crescentinese (di fronte nel derby).
Sarà derby anche giovedì con il ritorno di Coppa Italia Promozione con Pro Palazzolo-Trino, trasferta nuovamente a Sale per il Monferrato. In campo per la Coppa Piemonte anche la Crescentinese ospite della Sangiustese.
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