Articolo »

  • 08 settembre 2026
  • Casale Monferrato

Calcio, le gare della settimana: mercoledì Under 19, giovedì le Coppe

Per Casale, Trino e Crescentinese

di r.m.
Due serate di calcio che iniziano mercoledì con il secondo turno delle qualificazione ai Regionali dell'Under 19 che vedrà impegnate Casale, Trino e Crescentinese (di fronte nel derby).
 
Sarà derby anche giovedì con il ritorno di Coppa Italia Promozione con Pro Palazzolo-Trino, trasferta nuovamente a Sale per il Monferrato. In campo per la Coppa Piemonte anche la Crescentinese ospite della Sangiustese.

Profili monferrini

Questa settimana su "Il Monferrato"

Umberto Depetrini

Umberto Depetrini
Cerca nell’archivio dei profili dal 1871!