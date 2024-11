Articolo »

Cultura

07 novembre 2024

07 novembre 2024 Moncalvo

Sul palcoscenico “Coppia aperta quasi spalancata” al Teatro Civico di Moncalvo Domenica 10 novembre alle ore 17

Nella commedia di Fo e Rame. Alessandro Federico e Chiara Francini

di Alessandro Anselmo

Termina con successo anche quest’anno la stagione teatrale in lingua piemontese di Moncalvo e prende subito il via la rassegna in prosa. Domenica scorsa il Civico di piazza Garibaldi ha visto in scena la Compagnia Teatrale “IJ Motobin”con “Metti un cretino a cena”, commedia brillante in dialetto in tre atti di Nanfa Giovanni Battista, liberamente ispirata alla commedia francese “La cena dei cretini” di Francis Veber da cui è stato anche tratto un film di successo uscito nel 1998.

Domenica 10 novembre alle ore 17, inizierà invece la stagione in prosa con la celebre commedia di Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta, quasi spalancata”. Questa esilarante riflessione sulle dinamiche di coppia vedrà sul palco Chiara Francini e Alessandro Federico, sotto la regia di Alessandro Tedeschi. “Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”, spiegano da Arte&Tecnica, l’associazione culturale guidata da Mario Nosengo, che cura la rassegna teatrale moncalvese insieme a Piemonte dal Vivo per il Comune.

Una commedia che si rivela favola tragicomica mentre prova a raccontare cosa vuol dire stare in coppia. Dario Fo e Franca Rame descrivono le diverse situazioni che si creano in una relazione, con toni divertenti ma anche drammatici, raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini si mette alla prova con un testo che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

La nuova stagione di prosa prevede dodici spettacoli sino al prossimo aprile, dalla commedia alla poesia, dalla musica al teatro contemporaneo, con la partecipazione di artisti di grande rilievo nel panorama italiano. Venerdì 29 novembre sarà la volta di “Secondo lei”, un monologo ironico e brillante scritto e interpretato da Caterina Guzzanti, con la partecipazione di Federico Vigorito. Lo spettacolo racconta con arguzia e ironia i punti di vista al femminile su temi di attualità.

Ultimo spettacolo dell’anno sarà, sabato 14 dicembre, “Ma che razza di Otello?” una pungente riscrittura del classico shakespeariano firmata da Lia Celi e interpretata da Marina Massironi, un’originale commistione di teatro, musica e umorismo. Biglietti in abbonamento: 80 euro, singoli da 22 a 13. Info e prenotazione su: piemontedalvivo.it o telefonando alla Drogheria Broda di Moncalvo: 0141/917143.