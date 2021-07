Articolo »

26 luglio 2021

26 luglio 2021 Serralunga di Crea

Presentazione Dimsport: nuovi investimenti su sostenibilità, territorio e formazione In occasione del trentennale dell'azienda

Un momento della presentazione di lunedì 26 luglio

di r.m.

Sono numeri, passione e, soprattutto, tanti nuovi progetti nel medio termine a suggellare i primi 30 anni di attività della Dimsport di Serralunga di Crea, dal 1991 leader nel tuning elettronico per l’automotive, con una decina di innovazioni alle spalle, tra le quali: centraline aggiuntive Rapid, Diesel Dual Feul e liquefattori per produrre e distribuire Lng (gas naturale liquefatto) a km zero.

Con 3270 clienti sparsi in 120 mercati a livello internazionale, un gruppo di ricerca in Toscana, 5 filiali nel mondo (Spagna, Stati Uniti, Turchia, Messico e Costa Rica), 22370 applicazioni nel database e un turnover di +35,8 milioni, l’azienda monferrina, fondata da Giovanni Deregibus, si conferma, tra le poche a livello nazionale, per avanguardie tecnologiche e di progettazione, sostenibilità e prospettive.

Tra i progetti prossimi futuri: nuovi investimenti su sostenibilità, territorio e formazione.

Oggi, lunedì 26 luglio, alla presenza della compagine del Gruppo Holdim, Alessandro Chellini (presidente), Giovanni, Sara e Simone Deregibus, si sono aperti i festeggiamenti del trentennale. Tra gli ospiti, i piloti Dindo Capello, Nicola Ventura, Luca Demarchi e Fabrizio Bocca, il sindaco Giancarlo Berto, Laura Coppo (Confindustria) e Piero Martinotti (Camera Commercio Alessandria-Asti).

servizi e approfondimenti sulle edizioni di martedì 27 e venerdì 30 luglio de "Il Monferrato"