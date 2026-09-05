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Diretta stadio
Iniziano i campionati: Valenzana subito derby coi Grigi, Casale atteso dal Settimo
Con questo weekend partono i campionati dilettantistici. I primi a iniziare in ordine cronologico Serie D, Eccellenza e Promozione, dove sono impegnate alcune nostre compagini, a seguire poi tutti gli altri tornei.
Per la Valenzana Mado sarà subito derby, infatti la squadra di Pellegrini giocherà in casa contro l'ambiziosa Alessandria. Anche il Casale di Lunardon viene considerato grande favorito nel suo girone, i nerostellati sono attesi dal Settimo Calcio e l'intenzione è di portare a casa l'intera posta.
Bella sfida a Trino dove gli azzurri se la vedranno col forte Olimpia S. Agabio, esordio assoluto in categoria per il Pro Palazzolo in trasferta col Ceversama, fuori anche il Monferrato a Sale.
Per quanto riguarda la Coppa Piemonte di Prima, l'Ozzano Ronzonese ospita la Fortitudo, il Moncalvo se la vedrà con la Fulvius e infine la Crescentinese affronterà il Cigliano.
Le gare delle nostre squadre
Valenzana Mado-Alessandria
Trino-Olimpia S. Agabio
Ceversama-Pro Palazzolo
Sale-Monferrato
Diretta dalle 15,30 sulla pagina Sport
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