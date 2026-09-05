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05 settembre 2026

05 settembre 2026 Casale Monferrato

Diretta stadio Iniziano i campionati: Valenzana subito derby coi Grigi, Casale atteso dal Settimo

di r.m.

Con questo weekend partono i campionati dilettantistici. I primi a iniziare in ordine cronologico Serie D, Eccellenza e Promozione, dove sono impegnate alcune nostre compagini, a seguire poi tutti gli altri tornei.

Per la Valenzana Mado sarà subito derby, infatti la squadra di Pellegrini giocherà in casa contro l'ambiziosa Alessandria. Anche il Casale di Lunardon viene considerato grande favorito nel suo girone, i nerostellati sono attesi dal Settimo Calcio e l'intenzione è di portare a casa l'intera posta.

Bella sfida a Trino dove gli azzurri se la vedranno col forte Olimpia S. Agabio, esordio assoluto in categoria per il Pro Palazzolo in trasferta col Ceversama, fuori anche il Monferrato a Sale.

Per quanto riguarda la Coppa Piemonte di Prima, l'Ozzano Ronzonese ospita la Fortitudo, il Moncalvo se la vedrà con la Fulvius e infine la Crescentinese affronterà il Cigliano.

Le gare delle nostre squadre

Valenzana Mado-Alessandria

Trino-Olimpia S. Agabio

Ceversama-Pro Palazzolo

Sale-Monferrato

Diretta dalle 15,30 sulla pagina Sport