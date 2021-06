Articolo »

12 giugno 2021

Solidarietà L'attività del Lions Club Moncalvo Aleramica I service per sostenere chi si trova più in difficoltà

di Alessandro Anselmo

L’anno sociale sta volgendo al termine ma l’attività del Lions Club Moncalvo Aleramica, presieduto da Graziano Guarino, non si ferma. Nelle scorse settimane sono stati portati a termine importanti service in favore della cittadinanza.

Si tratta di quattro attività che vanno ad arricchire l’azione del Club che nonostante la pandemia ha sempre operato senza interruzione. Sono stati consegnati quattro kit “Mastro Cartaio” alle scuole primarie di Calliano (1), Moncalvo (2), Montemagno (1). Con questi kit i bambini potranno produrre carta e saranno così sensibilizzati e invogliati a comportamenti mirati a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso. (Service nazionale - Le 4R per salvare l'ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo). Sempre verso il mondo della scuola si è indirizzato un altro service del Lions Club Moncalvo Aleramica: è stato donato materiale scolastico per un importo di 300 euro ad alunni bisognosi della scuola primaria di Moncalvo.

L’attenzione del Club si è rivolta, anche, alle persone in difficoltà economica: grazie a fondi distrettuali sono state aiutate quattro famiglie residenti sul territorio (Calliano, Casorzo, Moncalvo, Montemagno) nel pagamento di affitti, bollette e sono stati consegnati buoni pasti per un totale di 1200 euro. Il Club ha, inoltre, partecipato alla Lotteria della Banca degli occhi “.....per un raggio di luce”. Sono stati venduti 160 biglietti.

La finalità di questo service è raccogliere fondi per sostenere l'associazione Amici Banca degli occhi che promuove la raccolta, l'esame, la selezione e la conservazione delle cornee al fine di aumentare e promuovere la diffusione delle donazioni e il numero dei trapianti. Infine, prima della fine dell'anno sociale, il Club ha ancora in programma due attività: il premio a tre alunni della scuola secondaria di primo grado che hanno scritto un tema sulla pace, consistente in buoni spendibili in cartolibreria, e la consegna a sei alunni di buoni per acquisto libri scolastici per il prossimo anno scolastico per un totale di 600 euro.