12 ottobre 2022

12 ottobre 2022 Valenza

Dal 4 novembre Presentata la stagione del Teatro Sociale di Valenza Roberto Mercadini e Guido Catalano inaugurano il cartellone

Roberto Mercadini: uno dei migliori youtuber italiani

di Massimo Castellaro

Una sinergia e una collaborazione che prosegue con successo da anni e che rappresenta motivo di orgoglio per la città, che conosce le capacità e le competenze dei responsabili della Cmc, che ha gestione il teatro Sociale da un decennio.

È in sintesi il comune sentire di Angelo Giacobbe e Roberto Tarasco di Cmc e del sindaco Maurizio Oddone, all’affacciarsi della nuova stagione teatrale di Valenza che partirà venerdì 4 novembre. I tempi che attendono anche il mondo della cultura non sono semplici e, per iniziare a fronteggiare il problema del risparmio energetico l’Amministrazione ha messo a disposizione dei corsi di valenza Pedagogica i locali del centro Comunale di Cultura.

Lo spettacolo d’esordio sarà “Cose che non avremmo sperato di potervi dire”, una produzione Sillaba con Roberto Mercadini, “uno dei migliori youtuber italiani”, ha sottolineato Giacobbe, e Guido Catalano, “che ha portato la poesia da una dimensione di nicchia alle piazze e ai social”. La stagione proseguirà sabato 26 novembre con “Alfabeto delle emozioni”, una produzione Savà Produzioni Creative, con Stefano Massimi e venerdì 9 dicembre (ultima data del 2022) con “Prometeo”, tratto da Eschilo e a cura di Gabriele Vacis, con protagonisti gli attori della Potenziali Evocati Multimediali. Si riprenderà a febbraio, sabato 4, con “Un poyo rojo”, (una panchina rossa, nda) per la regia di Hermes Gaido, con Alfonso Baròn e Luciano Rosso, che cura anche la coreografia con Nicolàs Poggi (produzione Carnezzeria): uno spettacolo esplosivo che unisce brillantemente teatro, danza, acrobatica, sport e che sta registrando il tutto esaurito in Argentina e in Europa.

Sabato 18 febbraio invece sarà la volta di “Innamorati” una pièce della Compagnia Spazio idea, per la regia di Simona Barbero, liberamente tratta dal testo teatrale di Carlo Goldoni per concludere venerdì 3 marzo con “Il dio Bambino”, con Fabio Troiano, testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini e regia di Giorgio Gallione. Il teatro Sociale inoltre, al di fuori del cartellone stagionale, ricorderà la figura di Yel Bosco con la mini rassegna Valenza Alchemica che inizierà venerdì 28 e sabato 29 ottobre con i primi appuntamenti in teatro: venerdì sarà la volta di Stand Up Poetry con Lorenzo Maragoni (campione mondiale 2022 di Poetry Slam) e, in apertura, Lucia Raffaella Mariani; sabato invece largo allo spettacolo per bambi ni e famiglie “”SuperGiovanni” tratto dal libro per ragazzi di Yel Bosco, con adattamento e regia di Roberto Tarasco.

Dal 5 novembre al 10 dicembre l’attività del teatro raggiungerà il centro di cultura per promuovere una serie di incontri con letture animate e laboratori rivolti ai più piccoli. Prosegue anche la collaborazione con gli Amici del jazz: in vista del festival primaverile, giovedì 20 ottobre il teatro ospiterà la tappa valenzana del Torino Jazz Festival Piemonte con il concerto della Jazzlab Orchestra di Montreal. Info. 0131 920154 – 324 0838829.