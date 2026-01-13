Articolo »

13 gennaio 2026 Asti

Banca di Asti acquisisce la quota di maggioranza di Credit Data Research Italia «Insieme per offrire più servizi alle imprese e crescere nel mercato della finanza d’impresa»

Nella foto, da sinistra: Andrea Ganelli - Notaio, Carlo Spagliardi - DG e Consigliere CDR Italia, Carlo Demartini - AD e DG Gruppo Banca di Asti, Alessio Balduini - Legale Rappresentante CDR LTD, Ganmaria Fontanin Coletti - Responsabile Affari Legali e Societari CRIF

di r.m.

Banca di Asti S.p.A. (successivamente anche la “Banca” o “Banca di Asti”) e Credit Data Research Italia S.r.l. (“CDR Italia” o “CDR”) rendono noto che, in data 12 gennaio 2026, si è perfezionata l’acquisizione da parte di Banca di Asti di una partecipazione di maggioranza pari all’80% del capitale sociale di CDR, società leader di settore sul mercato italiano per servizi di finanza agevolata e finanza d’impresa.

Carlo Spagliardi, fondatore di CDR Italia, è confermato Consigliere e Direttore Generale della Società.

L’operazione è finalizzata all’integrazione dei servizi offerti alle imprese dalla Banca con quelli offerti da CDR, quali l’accesso alle agevolazioni finanziarie, alla consulenza in materia di funding alle imprese e alla formazione, a sostegno degli investimenti in progetti di crescita e sviluppo.

Tale operazione dà seguito all’accordo commerciale in essere sin dal 2018 tra la Banca e CDR, consolidando il ruolo del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti quale partner strategico per le imprese.

«Questa operazione – commenta Carlo Demartini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca di Asti – è pienamente coerente con le linee guida e gli obiettivi del piano strategico triennale del Gruppo, che prevede un rafforzamento nel segmento corporate. Mediante la collaborazione con CDR intendiamo ampliare l’offerta di consulenza strategica e gestionale alle PMI, offrendo soluzioni su misura che accompagnino le aziende nei loro piani di investimento ed espansione, mettendo a valore le sinergie tra le competenze finanziarie della Banca e l’esperienza nella consulenza specialistica di CDR Italia e arricchendo la cultura della Banca nei servizi a favore del segmento corporate».

Grazie a questa operazione, CDR intende migliorare il proprio posizionamento di mercato, collocandosi tra le prime società in Italia specializzate in servizi di finanza agevolata e di finanza d’impresa, radicandosi ancora di più sul territorio italiano. Il rafforzamento strategico aiuterà la crescita dimensionale di CDR e lo sviluppo di nuovi servizi alle imprese.

«Conosciamo da tempo Banca di Asti con cui collaboriamo proficuamente – commenta Carlo Spagliardi, Consigliere e Direttore Generale di CDR Italia - e siamo certi che l’ingresso nel nostro capitale porti benefici ad entrambi. Da parte nostra continueremo ad affiancare le aziende nel loro percorso con la consueta professionalità e indipendenza che ci viene riconosciuta dal mercato, anche ampliando l’offerta di servizi alle imprese. Il nostro piano di sviluppo è confermato e si rafforza la volontà di aumentare il nostro organico e di essere presenti capillarmente in tutta Italia per essere sempre più vicini ai bisogni delle imprese, continuando la crescita anche per linee esterne».

Nell’operazione, Banca di Asti è stata assistita dallo studio PedersoliGattai per gli aspetti legali e da EY -Parthenon come financial advisor.

Banca di Asti, fondata nel 1842, è Capogruppo del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, che dispone di una rete di 211 filiali bancarie, ubicate in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta, e diffonde la sua presenza su tutto il territorio nazionale grazie agli sportelli delle Controllate finanziarie; il Gruppo conta più di 2.200 collaboratori tra cui più di 80 gestori imprese. Banca di Asti riveste un ruolo fondamentale nel supportare le imprese, ponendosi non solo come partner bancario ma anche come consulente globale, offrendo soluzioni finanziarie e assicurative mirate per far fronte alle sfide economiche e normative. Grazie a una presenza capillare, Banca di Asti coltiva una relazione di fiducia basata su ascolto, competenza e prossimità per i territori in cui opera.

Credit Data Research Italia, con 25 anni di esperienza, 12 sedi e 180 professionisti, si posiziona tra i leader di settore sul mercato italiano offrendo servizi di finanza agevolata, consulenza strategica, accesso al credito e formazione finanziata a centinaia di imprese appartenenti a diversi settori. È partecipata da CRIF, leader italiano nelle informazioni creditizie, e da Credit Data Research Ltd, partecipata da Moody’s Analytics. Nello specifico, la Società supporta le aziende nell’intero percorso di istruttoria, erogazione e rendicontazione delle agevolazioni. Attraverso la consulenza strategica assiste il management aziendale nello sviluppo del business e nelle fasi di discontinuità aziendali. Inoltre, utilizzando tecnologie avanzate, eroga servizi di accesso al credito, supportando le aziende nell'analisi della Centrale dei Rischi. In quanto ente di formazione qualificato, CDR Italia propone programmi personalizzati su misura delle imprese.