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Economia

13 giugno 2026

13 giugno 2026 Torino

Nomina Il Piemonte Land of Wine ora parla più monferrino Fabio Saravesi, 29 anni, alla vice presidenza dell'ente

di Chiara Cane

Per la prima volta, c’è anche un rappresentante del Monferrato casalese alla vice presidenza di Piemonte Land of Wine, il Consorzio che riunisce tutti i 14 Consorzi di tutela vini piemontesi, che insieme contano oltre 44mila ettari di vigneti, 18 docg e 41 doc, per una comune, coordinata e strutturata azione di promozione e valorizzazione delle denominazioni tutelate, con i loro territori.

E’ Fabio Saravesi, 29 anni, un trascorso da chef e un presente irrimediabilmente vitivinicolo accanto al padre Roberto Dealessi, apprezzato produttore di Lu Monferrato e socio co-fondatore del Consorzio di Tutela Vini Colline del Monferrato Casalese, di cui lo stesso Fabio siede nel Consiglio di Amministrazione.

Le nomine del presidente, riconfermato nella figura di Francesco Monchiero (vice presidente del Consorzio Tutela del Roero), e dei due vice presidenti individuati in Saravesi (consigliere del Consorzio Colline del Monferrato Casalese) e Stefano Ricagno (presidente del Consorzio dell’Asti e Moscato d’Asti docg), sono state votate all’unanimità giovedì 11 giugno. Saravesi, già componente del CdA di Piemonte Land of Wine nel precedente mandato, garantirà la rappresentanza dei piccoli Consorzi. Chiara Cane