19 settembre 2021

Moncalvo

Cuore del Monferrato Al via l'attività formativa del Distretto del Commercio Moncalvo capofila del progetto che interessa 61 Comuni

Un gruppo di amministratori che prendono parte al progetto

di Alessandro Anselmo

Al via con le prime attività del “Distretto diffuso del commercio nel cuore del Monferrato”. “In questa prima fase l’attenzione è posta sulla formazione. Lo scopo è dotare amministratori ed esercenti degli strumenti necessari a saper gestire le potenzialità che verranno da questa nuova realtà emergente. Confido in un’ampia adesione: simili opportunità di formazione a titolo gratuito sono davvero rare”, spiega Christian Orecchia sindaco di Moncalvo, città capofila dei 61 Comuni che fanno parte del distretto. I primi corsi formativi sono organizzati da ASCOM Confcommercio di Asti, in qualità di partner stabile del distretto, che ha infatti un calendario di appuntamenti dedicati a soggetti interessati dei partenariati dei Distretti, commercianti, artigiani, uffici comunali, amministratori locali e futuri manager. Un’opportunità gratuita, finanziata dalle risorse messe a disposizione dalla Regione “per gli attori dei settori pubblico e privato per poter ricevere aggiornati strumenti professionali utili a far fronte alle rapide evoluzioni di economia, marketing e comunicazione e poter ottimizzare i risultati del proprio lavoro”, spiegano dal distretto.

Un primo calendario riguarda gli esercenti e i produttori operanti nei 61 Comuni afferenti al distretto con corsi, previsti in presenza a Moncalvo (possibile l’attivazione di corsi anche in altre sedi sul territorio, a seconda delle adesioni) e articolati su 10 incontri da 3 ore l'uno (dalle 20 alle 23) per un totale di 30 ore. Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì scorso 15 settembre e i successivi incontri (tenuti dal docente Corrado Attisani) saranno sempre a Moncalvo nelle serate del mercoledì o del lunedì in date individuate fra settembre e novembre.

Si affronteranno temi di grande attualità e utilità per chi opera in ambito commerciale e artigianale come l’analisi delle più aggiornate tecniche di vendita e di fidelizzazione, la realizzazione di allestimenti accattivanti, la vetrinistica, l’utilizzo di internet e dei social come strumento di sviluppo e le opportunità di mercato e finanziarie. Parallelamente è già partito venerdì scorso un corso rivolto invece ai funzionari pubblici, amministratori locali, associazioni di categoria e ai futuri manager di distretto con un calendario stilato sempre da ASCOM Confcommercio. Le adesioni sono aperte a chi proviene dai 61 comuni afferenti al distretto, ai dipendenti comunali di questi comuni e a professionisti interessati a rivestire il ruolo di manager di distretto. Info e prenotazioni sul sito del Comune di Moncalvo.