22 agosto 2025

22 agosto 2025 Moncalvo

Sharon Eyal Dance Delay the Sadness (Studio Preview) a Orsolina28 Art Foundation – The Eye Sabato 23 agosto alle 19,30

di r.m.

Sabato 23 agosto, Orsolina28 Art Foundation è lieta di aprire le proprie porte per una prova aperta di "Delay the Sadness", nuova creazione di Sharon Eyal per S-E-D Dance Company.

In occasione della residenza a Orsolina28 Art Foundation, Sharon Eyal si dedicherà alla creazione di "Delay the Sadness", di cui presenterà lo studio alla comunità locale con una prova aperta al pubblico.

Il linguaggio coreografico di Eyal, noto per il suo intenso dinamismo, il controllo assoluto del gesto e una fisicità magnetica, si svilupperà in un universo in cui il movimento trasmette un senso di sospensione e desiderio inesauribile. Con “Delay the Sadness”, Eyal invita il pubblico a contemplare l’equilibrio tra le emozioni più intime e le relazioni con il mondo esterno, tra forza e vulnerabilità.

La colonna sonora originale è di Josef Laimon, in continuità con la collaborazione avviata per il GöteborgsOperans Danskompani.

“Delay the Sadness” sarà presentato in anteprima mondiale a TorinoDanza Festival il 5 settembre (con repliche il 6 e 7 settembre) e la prima mondiale sarà alla Ruhrtriennale il 12 settembre.