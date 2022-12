Articolo »

26 dicembre 2022

26 dicembre 2022 Calliano

A Calliano L'incontro dei sindaci sul progetto "OroMonferrato" Si è parlato di pianificazione e delle azioni future

L'intervento del vicepresidente della Regione, Fabio Carosso

di Alessandro Anselmo

Un incontro di confronto e pianificazione. Circa trenta sindaci in presenza e quaranta in remoto erano presenti all’incontro nel salone Don Venesia di Calliano la settimana scorsa per verificare lo stato di avanzamento lavori e pianificare le azioni future del progetto “OroMonferrato”. Presenti all’appuntamento il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e il direttore della DMO Visit Piemonte, Alessandro Zanon.

A fare gli onori di onori di casa il sindaco Paolo Belluardo, sostenitore sin dal primo momento del progetto: “Una riunione utile e proficua per capire che cosa si andrà a fare il prossimo anno. OroMonferrato lavora in sinergia con l’ATL Langhe, Monferrato e Roero che ben sta operando sul territorio. Il Monferrato è diventato un vero è proprio brand che è unico e funziona. Per questo noi abbiamo deciso di cambiare il nome del nostro paese aggiungendo questo toponimo. A Calliano stanno arrivando ultimamente circa 600 turisti a settimana che per un comune piccolo come il nostro è numero veramente importante. Questo è un segno di grande interesse per il territorio e il progetto OroMonferrato, che si propone di portare turisti in loco, può veramente fare la differenza ed è potenzialmente in grado di raggiungere il turismo internazionale”.

OroMonferrato è un progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano, promosso dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con VisitPiemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Piemonte dal Vivo. Il progetto è nato quest’anno per dare evidenza turistica a un’area di 47 Comuni che va dal Moncalvese alla Valle Versa. “I Sindaci insieme alla Regione hanno deciso di sostenere questo importante progetto di valorizzazione e promozione turistica - ha dichiarato il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso -. Parliamo di un territorio ricco di storia, bellezza ed enogastronomia, e questa può rappresentare una svolta importante per tutto il Nord Astigiano”.