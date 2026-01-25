Articolo »

25 gennaio 2026

25 gennaio 2026 Casale Monferrato

Edizione “winter” Vignale in Danza arriva al Municipale Domenica 1° febbraio

Nella versione estiva. A Casale attese scuole dalle regioni confinanti oltre alla vicina Svizzera

di Paolo Giorcelli

Neanche il tempo di cominciare (in largo anticipo) e già incassa il primo “sold out”. Vignale in Danza inaugurerà domenica 1° febbraio il cartellone 2026 con una novità. Si tratta del Concorso Vignale in Danza in winter, “appendice” nella stagione fredda della competizione estiva che all’ultima edizione ha raccolto sul palco dei Giardini di Palazzo Callori un migliaio di partecipanti e quasi 160 coreografie sottoposte allo scrutinio dell’Étoile scaligera Oriella Dorella, del performer, produttore e coreografo Oliviero Bifulco e dello storico e critico di danza e balletto Michele Olivieri.

La “controparte” alla vigilia della Candelora andrà in scena, per la prima volta, al Teatro Municipale di Casale. Un nuovo panel di giudici valuterà per un intero pomeriggio, da mezzogiorno alle 20, le 140 coreografie già ammesse.

A fianco del riconfermato Michele Olivieri si siederanno Ines Albertini e Walter Angelini, Principal Dancers e Ballet Masters e direttori artistici della US International Ballet negli Stati Uniti dal 2017 al 2020 e fondatori dell’Étoile Ballet Theatre al Piacenza Art Ballet. Prestigiosi entrambi i curriculum, che segnalano le formazioni in istituzioni del calibro di Accademia del Teatro alla Scala di Milano, Accademia di Balletto Classico Liliana Cosi e Marinel Stefanescu di Reggio Emilia, Royal Ballet di Londra, Jacqueline Kennedy Onassis School all’American Ballet Theatre di New York, Ballettschule Theater Basel, Tanz Akademie Zürich e Boston Ballet.

Un risultato, oltre le aspettative, che ha spiazzato Michela Maggiolo, al timone del Festival dal 2021. Il termine ultimo per iscriversi era fissato al 25 gennaio ma abbiamo dovuto chiudere prima le candidature per l’esaurimento dei posti disponibili - esulta la direttrice artistica di Vignale in Danza che snocciola anche le new entry nelle categorie in gara - Ci saranno Classica, Contemporanea, Modern, Tip Tap, ma anche ambiti particolari ed “esotici”, dalla danza del ventre alla danza storica e a quelle caraibiche.

Vignale in Danza in winter si “fa sentire” anche fuori dai confini nazionali. Avremo scuole che sono già “fidelizzate” al Concorso - prosegue Maggiolo - e realtà “nuove” da Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, fin dalla Svizzera. L’ingresso alla manifestazione sarà libero.