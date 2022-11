Articolo »

Cultura

29 novembre 2022

29 novembre 2022 Casale Monferrato

Festival della Virtù Civica “Mappa dei luoghi selvatici – Poesie per un dove” In Santa Chiara

Parco del Po. Partecipazione del Quintetto musicale Classwing

di Chiara Cane

Dopo il bel pomeriggio di cultura musicale a cavallo dei secoli e dei luoghi organizzato, domenica pomeriggio alla sede del Parco del Po, con la partecipazione del Quintetto musicale Classwing, gli appuntamenti satelliti al Festival della Virtù Civica proseguono questa sera, martedì 29 novembre (ore 21), nell’Auditorium Santa Chiara di via Facino Cane 31, dove verrà portata in scena “Mappa dei luoghi selvatici – Poesie per un dove”, la rappresentazione teatrale di e con Gigi Gherzi e Giuseppe Smeraldo. Da sud a nord e da est a ovest del Bel Paese, giungeranno le voci poetiche dei due protagonisti dello spettacolo, per narrare gli spazi più selvaggi della natura e quelli nascosti nei meandri cittadini, fino a sconfinare negli anfratti più intimi dell’anima, custodi di segreti e virtù. Come per gioco e per incanto, la poesia si farà rinnovata chiave di lettura e narrazione di un curioso diario di viaggio, scandito da testimonianze e dal canto d’amore del Creato con i suoi cammini. Una speciale occasione per celebrare l’incontro con il dove e con il qui e ora offrendo rinnovato splendore agli sguardi degli attori e a quelli del pubblico. Ingresso libero.

Sempre oggi, martedì 29 novembre (ore 10), nell’Aula Magna dell’IIS Sobrero verrà presentato il Progetto “Vivere il Po. La natura in città e dintorni, dalle farfalle alla biodiversità della foresta condivisa” a cura dell’Ente Gestione Aree Protette del Po piemontese, con interventi della docente universitaria Simona Bonelli e del vicepresidente Legambiente Piemonte e Val d’Aosta Angelo Porta.

Infine, sabato 2 dicembre all’Istituto d’Istruzione Superiore Leardi si terrà un eco-convegno sul tema dei rifiuti tossici a cura del giornalista e direttore artistico del Festival della Virtù Civica Marco Fratoddi, con la partecipazione del Magistrato della Repubblica Renato Nitti, esperto di Diritto dell’Ambiente e di Criminalità Transnazionale, più volte relatori di seminari organizzati dalle Nazioni Unite, tra i quali, il Symposium on Enviromnetal Law for Jdge di Londra. Tra i presenti, anche una rappresentanza dell’Associazione Libera e del Presidio casalese.