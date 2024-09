Articolo »

Comprensorio

04 settembre 2024

04 settembre 2024 Frassineto Po

A Frassineto Po Sei quintali di polenta e quattro di peperonata Lusinghiero bilancio alla sagra

di Massimo Castellaro

Sei quintali di polenta, quattro di peperonata e un paio di salsiccia. Sono i numeri dell’edizione numero cinquantuno della Sagra del Peperone di Frassineto Po organizzata dall’attivissima Pro Loco con il patrocinio del Comune e la collaborazione, per quanto concerne la Fiera San Satiro Agrifood di domenica, di Cia Piemonte.

Il pubblico delle grandi occasioni ha letteralmente invaso sia l’area manifestazioni di via Marconi, dove è posizionata la cucina e allestito il palco dei concerti, che la piazza principale del paese per il “rito” del rovesciamento («Abbiamo utilizzato al massimo della capienza il maxi pentolone», ha confermato il presidente della Pro Loco, Paolo Borella) della polenta con successiva distribuzione in loco, da asporto e, poco più tardi, alla cena conclusiva della festa.

Visibilmente soddisfatto il massimo dirigente della Pro Loco frassinetese: «Meglio non poteva andare – ha dichiarato – tanta gente, tempo sempre bello e gradimento anche per tutte le iniziative collaterali, dai giocolieri ed artisti di strada ai giochi di una volta, le bancarelle di San Satiro sempre molto apprezzate, il banco di beneficenza curato dalle signore che è stato molto apprezzato, la mostra di Roberto Banino, artista di origini frassinetesi, allestita a Palazzo Mossi, i tornei di tennis e di bocce».

Un ricco programma risultato assai apprezzato dal pubblico, soddisfatto anche dal servizio offerto per l’ennesima volta dai collaudati cuochi della Pro Loco di Frassineto Po.