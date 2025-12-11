Articolo »

Scuola

11 dicembre 2025

11 dicembre 2025 Casale Monferrato

Alta Scuola Profumeria: sostegno dalla Camera di Commercio Arrivano i fondi per una formazione specifica in Francia

di r.m.

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti ha recentemente formalizzato un importante sostegno economico concedendo un contributo di 10mila euro per una formazione specifica in Francia, elemento cruciale e distintivo del progetto nel settore dell’Alta Profumeria, relativamente al percorso “Asp - Alta Scuola Profumeria”.

Il contributo è stato richiesto da Fro.Al Scarl, il Consorzio per la Formazione Professionale nell’Alessandrino, che funge da promotore dell’iniziativa.

Asp è il primo corso italiano di alta specializzazione in profumeria che mira a forgiare una professionalità completa, versatile e di respiro internazionale e che è stato progettato in collaborazione con l’Associazione Per Fumum e l’Università del Piemonte Orientale (Upo), e vanta il supporto di aziende leader mondiali come Capua 1880, Mane e Paglieri.

Il cuore di questa specializzazione risiede nel modulo formativo svolto presso l’Istituto Isipca di Versailles e Grasse. Isipca, fondata nel 1970 su iniziativa del rinomato profumiere Jean-Jacques Guerlain, è riconosciuta come la scuola leader mondiale nel settore dei profumi, dei cosmetici e degli aromi alimentari.

Il piano didattico complessivo prevede 400 ore di formazione in Italia e, cruciale per l’acquisizione di competenze realmente competitive, una formazione specifica di 100 ore presso l’Istituto Isipca a Versailles e Grasse, oltre a un periodo di stage. Grasse, situata nel sud della Francia, è internazionalmente nota come la “capitale mondiale del profumo” e come origine delle fragranze più riconosciute.

La parte di formazione in Francia è considerata determinante per il progetto, in quanto garantisce agli allievi una preparazione altamente professionalizzante presso i laboratori dell’istituto francese e permette loro di ottenere una certificazione Isipca.

Il contributo concesso dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti mira a coprire in parte le spese di questa fondamentale componente formativa svolta a Versailles e Grasse.

L’Asp Alta Scuola Profumeria, essendo il primo corso italiano di alta specializzazione, coinvolge la realtà formativa del territorio (For.Al e l’Università del Piemonte Orientale) e aziende locali con risonanza internazionale, contribuendo a dare grande rilievo e visibilità al territorio alessandrino e astigiano in un contesto economico favorevole, dato che il mercato globale dei profumi è in crescita costante e si prevede raggiungerà i 52,7 miliardi di dollari entro il 2025.

«Si potrebbe pensare all’intervento della Camera di Commercio di Alessandria e Asti come a un “ponte olfattivo” - afferma il presidente del For.al, Alessandro Traverso - per il quale la Camera di Commercio fornisce i fondi necessari, permettendo così agli studenti italiani di accedere direttamente a una delle fucine di conoscenza più antiche e rispettate (Isipca/Grasse) nel mondo della profumeria, garantendo che l’eccellenza formativa internazionale sia raggiungibile dal territorio di Alessandria e Asti.

L’iniziativa camerale, sottolinea l’importante impegno della Camera di Commercio nel promuovere percorsi di alta specializzazione che uniscono l’esperienza locale alla competenza internazionale.