09 novembre 2025 Occimiano

Scuola primaria "Una Costituzione amica" con il parlamentare Enzo Amich a Occimiano Il progetto per fare conoscere ai giovanissimi la nostra carta costituzionale

Enzo Amich in classe a Occimiano

di Fernando Debernardis

"Una Costituzione per amica": è l'iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Ticineto coinvolgendo nell'occasione la classe quinta della scuola primaria “Tenente Evasio Cavalli e Caduti per la Patria" di Occimiano.

Così lunedì scorso alunni e insegnanti hanno ospitato l’on. Enzo Amich, introdotto dal sindaco Sandro Deambrosis, per una lezione sui principi fondamentali della nostra carta costituzionale. Divisi in Camera e Senato, i bambini si sono cimentati nella proposta di legge per costruire un parco giochi nella scuola, nella speranza che venga approvata. Un modo simpatico e originale, dunque, per rafforzare il legame tra istituzioni e giovanissimi cittadini.

Venerdì 31 ottobre, inoltre, le classi quarta e quinta hanno aderito all'iniziativa promossa dall'Università del Piemonte Orientale in occasione della giornata della scienza, assistendo ad esperimenti chimici degli studenti della Facoltà alessandrina e dell'Istituto tecnico "Alessandro Volta", diventando poi i protagonisti di indagini statistiche per uno studio di marketing.