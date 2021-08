Articolo »

Sport

13 agosto 2021

13 agosto 2021 Casale Monferrato

Volley Il girone della Euromac Mix di serie B2 femminile Il campionato prenderà il via il 16 ottobre e la Euromac Mix è stata inserita nel gruppo A

di Maurizio Garlando

Mercoledì 11 agosto la FIPAV ha reso note le composizioni dei gironi nazionali di Serie B. La Euromac Mix, dopo un anno “in trasferta” nel gruppo lombardo, torna in Piemonte, ma le novità non finiscono qui. La B2 femminile è stata divisa in 14 gironi da 12 squadre ciascuno. Con alcune eccezioni e proprio in una di queste è finita la formazione rossoblu di coach Francesco Ercole. Il gruppo A è formato da 11 team, 9 piemontesi e 2 liguri. Il regolamento prevede in totale 17 promozioni e le prime due squadre qualificate al termine della regular-season, accederanno ai play-off. Retrocederanno 4 formazioni nei gironi a 12, tre in quelli da 11. Se dalla quart’ultima alla terz’ultima in classifica ci saranno meno di tre punti di scarto, le due società dovranno sfidarsi nei play-out. Impossibile dire ora chi lotterà per il vertice e chi per la salvezza. Il girone è eterogeneo nella sua composizione perché ci sono società che hanno puntato sulla linea verde (under 16 e 18) ed altre che hanno preferito confermare uno "zoccolo duro" fatto di esperienza e qualità. Il campionato prenderà il via il 16 ottobre e la Euromac Mix disputerà le partite casalinghe al PalaFerraris, alle ore 21 del sabato. Di seguito l’elenco delle 11 squadre del girone A.