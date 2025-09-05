Articolo »

Sport

05 settembre 2025

05 settembre 2025 Casale Monferrato

Tennis Fantoni Kaba e Iacobuzio contro Brigatti e Widmann per lo scudetto Under 11 di doppio Sabato 6 settembre alle 15 alla Canottieri Casale

Brigatti e Widmann insieme a Fantoni Kaba e Iacobuzio davanti alle coppe del titolo italiano

di Andrea Mombello

Sabato 6 settembre alle ore 15 è tempo della finale di doppio ai Campionati Under 11 di tennis femminile by Italgas, ospitati dalla Canottieri Casale.

La sfida vedrà di fronte la coppia composta dalla giocatrice del club monferrino Kristel Fantoni Kaba e dalla torinese Virginia Iacobuzio e dall’altra parte Sofia Brigatti e Alessia Widmann. Nelle semifinali, il tandem tutto piemontese ha fermato al super tie break Alice Cellai e Sofia Bondielli, in un fine match tutto al cardiopalma: 6-4, 3-6, 11/9 il risultato finale.

Nell’altro incontro, tutto facile per Brigatti e Widmann, a segno 6-2, 6-1 su Dakota Angelica Marin e Vittoria Zontini.

Tornando al tabellone di singolare, venerdì si sono disputati i quarti di finale. La numero uno del seeding Sofia Brigatti conquista un posto tra le migliori quattro del torneo grazie al successo 6-0, 6-3 su Penelope Di Concetto, in un match tutta tattica, dai precisi schemi di gioco da parte della milanese.

La toscana Vittoria Maria Casini, numero 4 del tabellone, vince ancora una volta in rimonta e con il punteggio di 2-6, 7-5, 7-6 ferma la corsa di Virginia Iacobuzio. Prova vicina alla perfezione quella di Alessia Widmann, testa di serie numero 2, vincente 6-3, 6-2 su Cecilia Rondinelli. Avanti anche la numero 3 del seeding, Emma Cortonesi, che chiude 6-0, 7-6 su Dakota Angelica Marin.

Alle 10 sui campi uno e due le semifinali del singolare in contemporanea: Cortonesi – Widmann e Brigatti – Casini, con le prime quattro teste di serie arrivate nella top-4. Diretta streaming sul sito e app SupertenniX. Livescore sul portale fitp.it. Domenica mattina si chiude la rassegna tricolore con l’ultimo atto del singolare.