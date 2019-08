Articolo »

26 agosto 2019

26 agosto 2019 Casale Monferrato

Riboldi dopo la visita di Cirio: «Fiducioso nel rilancio del nostro territorio»

di r.m.

«Ringrazio il presidente Alberto Cirio che a poco più di due mesi dall’elezioni ha voluto visitare la nostra Provincia, per vedere di persona e toccare con mano i danni causati dal maltempo e che hanno colpito il Monferrato casalese», ha detto il vicepresidente della Provincia di Alessandria, e sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi che, questo pomeriggio, lunedì 26 agosto, ha accolto il presidente della Regione Piemonte a Palazzo Ghilini, in visita in Monferrato per incontrare i sindaci e le associazioni di categoria per parlare dei danni causati dalle violente grandinate di agosto. Ma è stata l’occasione per affrontare i tanti problemi che affliggono la Provincia.