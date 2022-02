Articolo »

Sport

27 febbraio 2022

27 febbraio 2022 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Domenica contro Trapani un match cruciale per la Novipiù La JBM torna al "PalaEnergica" per affrontare (ore 17) la 2B Control di coach Parente in una gara importante per la qualificazione ai play-off

Gianmarco Leggio in azione (foto JB Monferrato)

di Paolo Zavattaro

Mancano otto partite al termine della regular season (compreso il recupero di Desio del 30 marzo contro Cantù) e per la Novipiù JB Monferrato inizia la lunga volata per un posto nella griglia dei play-off. Le due sconfitte esterne consecutive di Pistoia e Mantova hanno fatto scivolare i rossoblù al sesto posto in classifica a -2 da Torino e Treviglio, avversario dello scontro diretto del 6 marzo al “PalaFacchetti”. Dopo le due affermazioni casalinghe di gennaio contro Torino e Orzinuovi, Martinoni e compagni in febbraio hanno un po’ segnato il passo a causa degli infortuni perdendo tre delle ultime quattro gare e, in trasferta, sono usciti sconfitti dagli ultimi quattro confronti (due all’ovetime), contando anche il match del 19 dicembre a Piacenza contro la Bakery.

L’infermeria della Novipiù intanto continua a essere “affollata” e la situazione per il momento non accenna a risolversi. Domenica scorsa a Mantova, già senza Fabio Valentini e Okeke, la JBM ha perso nella prima azione del match anche Luca Valentini per una forte contusione al calcagno e così, con rotazioni ridottissime nel settore esterni, la squadra ha provato comunque a tenere testa ai virgiliani, cedendo il passo nella ripresa quando le energie sono venute a mancare. Lunedì scorso Luca Valentini è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato “una forte contusione al calcagno con relativa infiammazione”. Il play-maker ha iniziato le terapie riabilitative del caso e sarà rivalutato in questi giorni. Difficilmente però potrà essere a disposizione domenica. Leonardo Okeke, “out” per una infiammazione della zona tibiale destra, dovrà svolgere lavoro differenziato per due settimane e pertanto non sarà tra i convocati contro Trapani. Fabio Valentini sta proseguendo le terapie e il lavoro di recupero dopo la lussazione alla spalla rimediata nel derby di Biella. Anche lui verrà rivalutato in settimana e non è da escludere che, all'ultimo momento, possa essere tra i convocati per la partita contro Trapani. Formenti e Hill-Mais si trascinano invece piccoli acciacchi dalla gara di Pistoia, ma stanno stringendo i denti e, pur non essendo al meglio, sono scesi in campo a Mantova e dovrebbero esserci anche domenica.

Domenica 27 (palla a due alle ore 17) la Novipiù farà ritorno al “PalaEnergica - Paolo Ferraris” per affrontare la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente, che in classifica ha 6 punti in meno dei casalesi e arriva a questa sfida dopo la vittoria casalinga di misura sulla Bakery Pistoia. All’andata in Sicilia vinse la Novipiù (67-84) con 21 punti di Martinoni, 18 a testa di Pepper e Leggio e 11 di Hill-Mais. Anche i trapanesi accusano assenze di rilievo nel roster: l’americano Elijah Childs è stato operato nei giorni scorsi al menisco e starà fuori per un mese, Matteo Palermo è “out” per un infortunio alla spalla e Celis Taflaj è impegnato con la nazionale albanese. La squadra granata arriva a questa sfida con un record di 8 vittorie e 10 sconfitte, ma arriva dalla vittoria in rimonta contro la Bakery Piacenza. Nel girone di andata fu la JBM ad imporsi con il punteggio di 84-67. Il miglior realizzatore dei trapanesi è Sekou Wiggs (17.4 punti di media a partita). Con i granata milita anche l’ex JBM Simone Tomasini, che viaggia a 7.8 punti di media.

Tornando alla Novipiù, la settimana di avvicinamento alla partita con Trapani è stata ancora una volta non semplice per le varie defezioni che hanno costretto la squadra a lavorare ancora a ranghi largamente incompleti. «È una situazione che purtroppo dura da parecchio tempo e con la quale siamo costretti a convivere nella speranza che questa emergenza cessi al più presto - commenta coach Andrea Valentini - Domenica ci aspetta una partita complicata. Anche Trapani lamenta delle assenze, soprattutto tra i lunghi, mentre noi saremo “cortissimi” tra i piccoli... Come andrà a finire? Bisognerà vedere come le due squadre sapranno adattarsi meglio alle situazioni che la partita via via proporrà e ai quintetti "strani" che, per necessità, verranno schierati. Dal canto nostro cercheremo comunque di fare il nostro gioco sia in attacco che in difesa».

Così Stefano Comazzi, assistente allenatore della Novipiù, presenta la gara di domenica: «La partita contro Trapani è una tappa importante del nostro percorso: veniamo da due sconfitte consecutive e vogliamo rifarci sul nostro campo. Trapani è una squadra che, come noi, sta vivendo un momento di difficoltà a causa degli infortuni, ma non è una squadra che molla, com’è testimoniato dalla vittoria della settimana scorsa contro Piacenza. Sarà una partita di puro agonismo: la posta in palio è alta per entrambe le squadre e noi dovremo farci trovare pronti».

Ed ecco le parole dell'ala rossoblù Gianmarco Leggio: «Stiamo attraversando un momento difficile e ne siamo tutti consapevoli, ma sappiamo anche che giocando di squadra possiamo uscirne. uella con Trapani sarà sicuramente una partita difficile, in cui dovremo avere grande prontezza mentale, in modo da adattarci il più velocemente possibile alle situazioni che si presenteranno in campo».

La partita, diretta dalla terna arbitrale composta da Daniele Foti, Nicola Beneduce e Chiara Maschietto, sarà raccontata con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) della JB Monferrato. Diretta in streaming su LNP PASS.

A partire da questa domenica la capienza del "PalaEnergica Paolo Ferraris" torna al 60%.

Per accedere all'impianto è sempre necessario esibire il Green Pass Rafforzato e indossare la mascherina FFP2.