26 dicembre 2024 Casale Monferrato

Scuola in evoluzione Un nuovo dirigente e tante attività al Cpia di Casale Si è insediato il prof. Marco Di Corrado

di r.m.

Il Cpia 1 Casale-Alessandria ha un nuovo dirigente scolastico: si tratta del prof. Marco Di Corrado, classe 1987, già docente di matematica nei corsi per adulti, che nel suo nuovo ruolo amplia il suo impegno in questo affascinante settore. Il nuovo dirigente si è insediato nella scuola da poco più di un mese ed è stato subito operativo in una scuola in continua evoluzione.

Proseguono infatti le attività curricolari che vedono il continuo afflusso di nuovi iscritti ai corsi di Alfabetizzazione. Parallelamente i percorsi annuali di Primo Livello presso la sede di Casale sono ancora aperti a quei nuovi alunni che si dimostrano in possesso delle competenze richieste, sostenendo un test d’ingresso.

Oltre alle lezioni in classe, sono previste interessanti visite didattiche in città. Si prevede anche la possibilità di fare incontri formativi e di orientamento con alcuni enti del territorio, tra cui il Centro per l’Impiego di Casale.

Contemporaneamente sono in programma di nuova attivazione per l’anno nuovo, sempre nella sede di Casale, i corsi di Informatica per adulti, distinti in due moduli di 30 ore cadauno: livello base per principianti e livello intermedio/avanzato in orario pomeridiano in un’aula multimediale su pc con sistema operativo Windows 11 che utilizzano Microsoft Office 365 e Google Workspace.

Una docente in Svezia

Si è intanto svolta la prima esperienza di mobilità in uscita per una docente del primo livello della sede di Casale, la prof.ssa Bianca Barbieri, esperienza rientrante nel progetto Erasmus+, in quanto il Cpia si è associato al consorzio EDA (Educazione per adulti) con l’USR Piemonte come capofila. Al consorzio sono associati sei Cpia del Piemonte e 10 Istituti Superiori che offrono corsi serali di II livello per adulti. L’accreditamento con il Consorzio EDA prevede: mobilità in uscita per docenti, Ata, dirigenti scolastici, Dsga nelle forme di “Job Shadowing” e corsi di formazione, mobilità in uscita per studenti adulti a partire dal prossimo anno scolastico, invito di esperti quali formatori, insegnanti o altri professionisti qualificati provenienti dall’estero che possono contribuire a migliorare l’insegnamento, la formazione e l’apprendimento dell’organizzazione ospitante, mobilità in entrata consistente nell’ospitare insegnanti o educatori in formazione.

L’esperienza della docente in modalità “Job Shadowing” le ha permesso di trascorrere cinque giorni in Svezia nella scuola per l’istruzione degli adulti “Vuxenutbildningen” a Karlskrona dove ha potuto scoprire le modalità dell’educazione per adulti che devono avere almeno vent’anni di età, in un sistema integrato di formazione e lavoro flessibile e organizzato in base alle esigenze del singolo studente per permettergli l’inserimento nel mondo lavorativo.

Con lei altri sette docenti piemontesi: tre provenienti come lei da Cpia e 4 da istituti di secondo livello. Dell’esperienza particolarmente formativa la docente è entusiasta sia per il confronto con un’altra cultura e la raccolta delle buone pratiche osservate, ma anche per aver trascorso del tempo con docenti italiani di realtà simili, ma comunque differenti, professionisti dell’istruzione per adulti.

La mostra di disegni

Il Cpia ospita la mostra a cura della prof.ssa Cecilia Prete “La tartaruga nell’arte” che espone gli elaborati degli studenti dei propri corsi di disegno e pittura, svoltisi nella sede di Casale nello scorso anno scolastico e rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa. La mostra itinerante è alla sua terza edizione tra Casale, Monte Valenza e Alessandria appunto ed espone opere realizzate dagli studenti in omaggio alle testuggini.

La tombolata

Nella sede di Casale, in occasione dell’imminente chiusura per le festività natalizie, si sono svolte le “tombolate”: giornate dedicate al gioco della tombola che hanno coinvolto tutti gli alunni dei corsi di Alfabetizzazione per avvicinarli alle usanze della nostra cultura e rendere l’occasione un incontro socializzante e divertente di accettazione di usi e costumi differenti dai propri.