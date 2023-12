Articolo »

14 dicembre 2023

14 dicembre 2023

Da martedì 19 dicembre Altre due serate per dire no al deposito nazionale scorie nucleari Per la creazione del Comitato Territoriale Tri-NO – NO

di r.m.

«Il Governo in questi ultimi giorni ha impresso un’accelerazione a tutto l’iter autorizzativo del Deposito Unico Nazionale. Prima con il cosiddetto DL “Energia”, che prevede la possibilità di autocandidature, quindi con la pubblicazione della C.N.A.I. (Carta Nazionale delle Aree Idonee), che come facilmente prevedibile non include Trino».

Interviene così il costituendo Comitato Territoriale TriNO – NO al Deposito Nucleare: «Visto ciò e sulla scorta delle partecipatissime serate di contrarietà all’ipotesi di autocandidatura di Trino, avvenute il 27 novembre a Brusachetto ed a Trino il 1° dicembre, abbiamo deciso di convocare rapidamente due serate, la prima a Trino, martedì 19 dicembre, alle ore 21, presso il salone dell’Oratorio Salesiano, la seconda, a Tricerro, il giorno dopo, 20 dicembre, presso il Caffè della Piazza, sempre alle ore 21».

Ambedue vogliono essere assemblee «aperte alla cittadinanza per la creazione del Comitato Territoriale (basso vercellese - basso Monferrato) denominato Tri-NO – NO al Deposito Nazionale dei Rifiuti in questo territorio, ipotizzato in un luogo assolutamente NON IDONEO, scartato dall’elenco della C.N.A.I. (51 siti in Italia, 5 dei quali in Piemonte, ma Trino è esclusa), ma che per ragioni incomprensibili ai più si vuole rimettere politicamente in gioco».

«Tutte le persone contrarie all’ipotesi portata avanti in assoluta solitudine dal Sindaco di Trino che, senza aver mai sentito l’obbligo morale di consultare il consiglio comunale, il consiglio provinciale di Vercelli, la regione Piemonte, i propri cittadini, i comuni ed i territori confinanti, vuole firmare per la nostra terra una “maledetta cambiale”, sgradita – ne siamo convinti – alla maggior parte della popolazione, che durerà centinaia di anni e coinvolgerà decine di generazioni dopo la nostra, sono invitate a partecipare».

Solo la creazione di un Comitato Territoriale «spontaneo e forte, che unisca due territori fratelli, il basso vercellese ed il basso Monferrato, con interessi storici, ambientali, culturali, sociali, economici e turistici comuni, che metta insieme persone anche di diversa provenienza politica, ma unite dal No a questa assurda ipotesi, potrà allontanare il pericolo».

Il primo appuntamento è quindi a Trino, per martedì 19 dicembre, alle ore 21, presso il salone dell’Oratorio Salesiano Don Bosco, l’entrata è da via Giolito Ferrari 16 – a fianco della Chiesa (ex scuola materna “Mamma Margherita”): «Data l’importanza del tema, gli organizzatori auspicano una grande partecipazione di popolo per entrambe le date, aiutata anche grazie al supporto dei media che non finiremo mai di ringraziare».