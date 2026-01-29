Articolo »

A Moncalvo La fotografa dei silenzi svelati: a teatro il genio di Hedy Lamarr Domenica 1° febbraio alle ore 17 al Civico

di Alessandro Anselmo

Moncalvo inaugura una nuova mostra e si appresta a vivere il prossimo spettacolo teatrale della stagione di prosa. La quinta edizione di “Moncalvo EXPO - Le grandi firme dell’arte contemporanea” ha preso il via domenica scorsa nei locali espositivi di piazza Antico Castello. La monferrina delle arti visive ospita la mostra personale della fotografa Alessia Recupero, dal titolo “La Fotografa dei silenzi svelati”.

“Un vernissage sentito e molto partecipato, che ha visto il pubblico attraversare gli spazi di Piazza Antico Castello con attenzione, silenzio e curiosità. Le opere di Alessia Recupero hanno saputo creare un dialogo profondo con i presenti: fotografie che sospendono il tempo, che raccontano luoghi, corpi e architetture come tracce emotive, mai gridate, ma intensamente percepite. La mostra si muove tra paesaggio e anatomia, tra vuoto e presenza, rivelando ciò che solitamente resta invisibile: dettagli, attese, fragilità, memorie”, spiegano dalla direzione artistica curata da Pablo T, Romina Tondo e Roberto Portinari. A rendere più suggestivo l’incontro è stata la musica di live di Nicolò Costa, mentre la mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile sino al prossimo 8 febbraio.

Domenica 1° febbraio alle ore 17, al Teatro Civico prosegue la rassegna di prosa con “Hedy Lamarr, una donna tra genio e bellezza” di Barbara Alesse, con Maddalena Emanuela Rizzi per la regia Filippo d’Alessio. Da moglie prigioniera in Austria a diva di Hollywood, fino al tardivo riconoscimento per i suoi meriti scientifici. Una donna che racconta se stessa raccontando una donna. Hedy Lamarr è stata un’attrice teatrale e cinematografica, una produttrice e un’inventrice. Oltre ad aver collezionato mariti, e avuto tre figli, di cui uno adottivo, Hedy Lamarr non abbandona mai la sua passione per la scienza e la tecnica, che l’aveva portata in gioventù ad iscriversi alla facoltà di ingegneria.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, brevetta con il compositore George Antheil un meccanismo per guidare via radio i siluri lanciati dai sottomarini, sfruttando i salti di frequenza. Questa invenzione, ignorata dalla Marina Militare, sarà poi sfruttata durante la crisi di Cuba e in seguito sarà alla base della telefonia mobile e del wireless.