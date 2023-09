Articolo »

16 settembre 2023

16 settembre 2023 Valenza

Domenica 17 settembre “Giornata della Mobilità”: un modo nuovo per vivere Valenza In occasione di diverse manifestazioni

di Massimo Castellaro

Il Comune di Valenza organizza domenica 17 settembre la “Giornata della mobilità” nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. Pertanto sono state previste modifiche viabili e divieti di sosta.

Si provvederà alla chiusura alla viabilità dalle ore 8 alle ore 21 di domenica delle intersezioni corso Matteotti all’altezza di largo Curiel, piazza Gramsci/via Calvi e piazza Gramsci/piazza Gramsci, via Cairoli/via Calvi, via Lega Lombarda all’altezza della rotatoria via Calvi/via Cavallotti, via Cunietti all’altezza di via Cavallotti, via Roma all’altezza di via Cavallotti, l’inversione del senso di marcia di via Salmazza consentendo l’accesso a Piazza XXXI Martiri, via Amedeo e via Po, chiusura di Piazza XXXI Martiri sulla prosecuzione della linea di via Amedeo, chiusura di via Pellizzari all’altezza di via Cavour, chiusura di via Mazzini all’altezza di via Vittorio Veneto e di via Vittorio Veneto all’altezza di via Zuffi, viale Oliva all’altezza di via Sassi, chiusura di corso Garibaldi all’altezza di via XX Settembre.

Per Sport in Piazza vi sarà divieto di circolazione nel parcheggio di piazza Gramsci dalle ore 15 di sabato 16 settembre alle ore 21 di domenica con divieti di sosta dalle ore 14 di sabato alle ore 21 di domenica; in corso Garibaldi (tratto tra Piazza Gramsci e Via XX Settembre) divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 di domenica e divieti di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle ore 21 di domenica; piazza Gramsci (tratto tra edicola e via Calvi), in viale Oliva (tratto tra via Piemonte e piazza Gramsci) e viale Oliva (tratto tra via Sassi e Piazza Gramsci) divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 di domenica e divieti di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle ore 21 dello stesso giorno.

Per la Fera dal Bunpat e il Mercatino dell’Antiquariato divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 di domenica in corso Garibaldi dalla ZTL di piazza Gramsci a piazza XXXI Martiri, via Mazzini da via Piemonte a corso Garibaldi, via Lega Lombarda da Corso Garibaldi alla rotatoria Calvi /Cavallotti, via Cairoli da via Calvi a corso Garibaldi, piazzetta Verdi, via Ceriana Mayneri con divieti di sosta ambo i lati nelle vie sopra elencate dalle ore 6 alle ore 21 di domenica. Sarà possibile parcheggiare, in rispetto delle indicazioni stradali, nelle vie limitrofe al centro storico non coinvolte nelle manifestazioni. Dal Comune si suggesrisce l’utilizzo dei parcheggi di piazza Benedetto Croce, di Via Po/Ciclostrada Vento (Regione Vecchio Porto) e di via della Banda Lenti (Passo Ponte degli Spagnoli).