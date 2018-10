Articolo »

Cronaca

11 ottobre 2018

11 ottobre 2018 Casale Monferrato

Situazione meteo Allerta gialla in Piemonte: forti precipitazioni in Monferrato Questa volta le previsioni ci hanno azzeccato. In Monferrato era prevista pioggia per giovedì 11 ottobre e così è stato.

di r.m.

Questa volta le previsioni meteo ci hanno azzeccato. In Monferrato era prevista pioggia per giovedì 11 ottobre e così è stato.

È allerta gialla sul nostro territorio e su tutto il Piemonte secondo il bollettino Arpa diffuso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10: «Le precipitazioni al mattino moderate diffuse, con valori molto forti, anche a carattere temporalesco, sul Piemonte meridionale; fenomeni particolarmente persistenti sul settore appenninico. Nel pomeriggio precipitazioni in progressiva attenuazione, deboli diffuse con residui rovesci localmente forti sull’Appennino. Quota neve intorno ai 2500 m al mattino, localmente inferiore in corrispondenza delle precipitazioni più intense».

Le minime si assestano sui 14-15 gradi mentre le massime in diminuzione su 19-20 gradi.

Per quanto riguarda le previsioni per la giornata di domani, venerdì 12, Arpa parla di «rovesci residui nelle ore prima dell’alba sul settore orientale, deboli e in rapido esaurimento».