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Scuola

02 agosto 2026

02 agosto 2026 Casale Monferrato

Con il For.Al Una formazione accessibile accogliente ed inclusiva A Casale, Novi e Valenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle varie sedi

di r.m.

For.Al ha realizzato il progetto “For.Al: formazione accogliente, accessibile ed inclusiva”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Fesr Piemonte 2021-2027 – Azione IV.4.ii.1 “Interventi infrastrutturali per l’adeguamento, il miglioramento o il potenziamento delle strutture e delle sedi didattiche”.

L’intervento ha interessato le sedi di Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti dedicati all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), rendendoli sempre più moderni, accessibili, sicuri e inclusivi. Grazie al progetto sono stati realizzati interventi di riqualificazione degli spazi didattici, potenziamento delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali, miglioramento dell’accessibilità per gli studenti con disabilità e ampliamento della capacità formativa delle sedi.

I risultati conseguiti hanno permesso di migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento; incrementare l’accessibilità e l’inclusione degli studenti; ampliare gli spazi dedicati alla didattica con nuove aule e laboratori; rafforzare le dotazioni digitali e tecnologiche; sostenere la crescita dell’offerta formativa, con l’attivazione di un nuovo indirizzo e un incremento delle iscrizioni.

Attualmente le sedi coinvolte ospitano complessivamente circa 270 allievi dei percorsi IeFP, tra cui circa 20 studenti con disabilità certificata, confermando l’impegno di For.Al nella promozione di una formazione professionale sempre più inclusiva e orientata ai bisogni del territorio. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Programma Regionale Piemonte Fesr 2021-2027, cofinanziato dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana e dalla Regione Piemonte.

Gestione del Magazzino

Nei giorni scorsi, inoltre, ha invece preso il via il corso Elementi di Gestione del Magazzino e abilitazione alla Guida di Carrelli Elevatori Semoventi, della durata complessiva di 80 ore, che terminerà entro il mese di luglio, finalizzato a trasmettere le conoscenze di base per intervenire nella gestione dei flussi logistici, eseguendo le operazioni di ricevimento, stoccaggio e spedizione delle merci nel rispetto delle procedure interne e dei piani di sicurezza aziendali, e per registrare i movimenti di magazzino con l’ausilio di supporti informatici. Nell’ambito del corso verrà inoltre svolta la formazione specifica per il rilascio dell’abilitazione ad operare su carrelli elevatori con conducente a bordo.

Cinque percorsi formativi

La sede For.Al “R. Testa” di Alessandria apre le iscrizioni a nuovi corsi di formazione finanziati nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), il piano nazionale finalizzato a favorire l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, con l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nei settori che oggi registrano richiesta di personale qualificato. L’offerta formativa della sede alessandrina contempla cinque percorsi formativi:

Assistente familiare, di 200 ore, di cui 60 di stage, che prepara figure professionali in grado di assistere persone anziane, non autosufficienti o con disabilità nelle attività quotidiane, contesti operativi con i quali i discenti si confronteranno durante lo svolgimento dello stage conclusivo.

Gestione magazzino con abilitazione alla guida dei carrelli semoventi di 80 ore che è rivolto a chi desidera operare nel settore della logistica e permette di conseguire l’abilitazione per la conduzione dei carrelli elevatori, requisito sempre più richiesto dalle aziende.

Elementi di informatica e strumenti di intelligenza artificiale per le attività di front office, di 150 ore che fornisce competenze digitali indispensabili per il lavoro d’ufficio e per la gestione dei servizi di accoglienza, attraverso l’utilizzo dei principali strumenti informatici e mediante l’impiego delle applicazioni di intelligenza artificiale.

Operatore paghe e contributi di 400 ore di cui 180 di stage che forma figure specializzate nella gestione amministrativa del personale acquisendo competenze relative all’elaborazione delle buste paga, agli adempimenti contributivi e fiscali e alla normativa che disciplina i rapporti di lavoro.

Operatore di segreteria di 400 ore di cui 180 corso dedicato a chi intende acquisire competenze nella gestione del front office e del back office, nell’organizzazione delle attività di segreteria, nell’utilizzo dei software gestionali e degli strumenti informatici.

«Attraverso questi percorsi For.Al conferma il proprio impegno nella formazione e nello sviluppo delle competenze – dichiara il presidente Alessandro Traverso - offrendo ai partecipanti strumenti concreti per migliorare la propria occupabilità e rispondere alle esigenze delle imprese del nostro territorio».