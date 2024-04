Articolo »

Sport

28 aprile 2024

28 aprile 2024 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale Junior sconfitta di un punto a Cecina nella gara-1 dei play-off: 74-73

Matteo Formenti in palleggio (foto Pino Avonto)

di Paolo Zavattaro

Una Junior combattiva, che ha profuso il massimo impegno per tutta la partita sia in attacco che in difesa, ha ceduto di un solo punto (74-73) alla Swag Cecina al termine della gara-1 dei play-off giocata sabato sera al “PalaPoggetti” della cittadina toscana. Match intenso ed equilibrato risolto all’ultima assalto dai padroni di casa con una tripla di Pedroni a 27’’ dall’ultima sirena dopo che Formenti, pochi istanti prima, aveva portato avanti la Junior segnando tre tiri liberi. La squadra di coach Arioli si è presentata a questa sfida con rotazioni ridottissime per le assenze dell’infortunato Boeri e di Galluzzo. Nel primo quarto partono bene i toscani che si portano sul 14-8; i casalesi restano però in scia e passano poi avanti con i canestri in sequenza di Formenti, De Ros e Sirchia, chiudendo la frazione in vantaggio 16-20. Ottimo avvio di secondo quarto della JC sospinta da Formenti e d a Dimitrov che permettono l’allungo sul +7. Rimonta di Cecina che sorpassa con la “preghiera” di Bruci da oltre metà campo alla sirena dell’intervallo lungo: 38-37.

Al rientro in campo la squadra di casa prende il controllo del match portandosi sul +5; la Junior però non si arrende e riesce a ribaltare il punteggio negli ultimi minuti del quarto con Formenti e poi con la tripla di Dimitrov: 54-56. Gli ultimi dieci minuti sono palpitanti con i monferrini avanti fino al 62-70 (tripla di Formenti). Cecinabutta il cuore oltre l’ostacolo e ripassa avanti con Pistillo, dalla lunetta, a 1’20’’ dalla fine. Il “PalaPoggetti” diventa una bolgia. Finale in volata con il fiato sospeso: la JC dà l’impressione di poter fare il colpaccio, ma poi la tripla di Pedroni regala in extremis la vittoria ai toscani: 74-73.

Formenti il migliore dei casalesi con 26 punti a referto; bene anche De Ros (16 punti) e Dimitrov, in doppia doppia con 17 punti e 11 rimbalzi; da segnalare anche i 16 rimbalzi (12 in difesa) di Rosso.

Mercoledì 1° maggio alle ore 18 il secondo round al “PalaEnergica” di Casale nel quale la Junior cercherà in ogni modo di portare la serie sull’1-1.



SWAG CECINA - JUNIOR CASALE MONFERRATO 74-73 (16 – 20, 38 – 37, 54 – 56)

CECINA: Mazzantini 5, Longo 1, Bruci 3, Carlotti, Bruni 5, Pistillo 12, Turini 23, Pistolesi 12, Dalle Ave, Pedroni 13. Milojevic e Bertini n.e. All. Da Prato.

JUNIOR: Giacomelli 8, De Ros 11, Sirchia 6, Formenti 26, Avonto, Raiteri 2, Dimitrov 17, Rosso 8. Cappello e Minelle n.e. All. Arioli.

ARBITRI: Forte di Siena e Posarelli di Grosseto.