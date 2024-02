Articolo »

17 febbraio 2024

17 febbraio 2024 Casale Monferrato

Dieci anni di attività Echorama: tra vite e vino per il concorso letterario Omaggio al prestigioso riconoscimento di “Città europea del vino 2024”

Decimo anniversario. Per il riconoscimento Unesco del Monferrato

di Chiara Cane

È dedicato alla “Vite” e al “Vino” il nuovo Concorso Letterario, di Mail Art e Multimedia Arts Call “Voci di Notte” indetto dall’Associazione Culturale Echorama, nell’ambito delle celebrazioni dei 10 anni di attività artistico-letteraria. Il tema scelto vuole tributare omaggio al prestigioso riconoscimento di “Città europea del vino 2024”, attribuito al territorio di Alto Piemonte e Gran Monferrato, che cade nel decimo anniversario del riconoscimento Unesco ai Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Monferrato e Roero e nella coda del 60mo compleanno delle Doc, includendone tutti gli elementi identitari che ruotano intorno al mondo enoico, in ogni singola fase, processo ed espressione.

“I vini, le cantine, i paesaggi e le colline del vino sono fonti inesauribili di storie e di vita, per un vero e proprio viaggio sensoriale ed emozionale, tra natura, gusto e bellezza, che da secoli accompagnano la convivialità sociale” spiega il presidente Laura Chiarello. Il Concorso Letterario, rivolto a poeti e scrittori sia italiani sia stranieri, torna ad essere riservato a opere letterarie inedite, in lingua italiana o dialetto piemontese, e si divide in 3 sezioni: Racconti (massimo 5mila battute), Poesie (massimo 30 versi) e GiovaniFuturo (per autori Under18). Ciascun partecipante può inviare 1 sola opera in totale.

Siederanno al tavolo della giuria: gli scrittori Giorgio Baietti (Yume, Edizioni Piemme), Fioly Bocca (Giunti, Garzanti) e Maevee Sandonati (Bruno Editore), oltre al Presidente dell’Associazione Echorama. Il progetto internazionale di Mail Art è, invece, rivolto a tutti gli artisti, senza limiti di livello o abilità, di ogni Paese del mondo. Sono ammesse solo cartoline di formato rotondo realizzate con qualsiasi tecnica artistica e materiali. Le opere vanno trasmesse via posta e saranno condivise online. E’ prevista anche la realizzazione di un catalogo digitale e una mostra dedicata in autunno. La Multimedia Arts Call, infine, è aperta alle seguenti tipologie di opere: arte digitale, reel, fotografia e foto elaborazioni, collage digitali e AI generated art.

La partecipazione è aperta a tutti gli artisti italiani e stranieri. Le opere vanno inviate tramite l’apposito form (scaricabile dal sito www.vocidinotte.it) e saranno esposte in una mostra in realtà virtuale online e nel blog dedicato; al termine del progetto verrà realizzato un catalogo digitale. La partecipazione a tutti i progetti è gratuita e sarà aperta fino a venerdì 14 giugno 2024. Le premiazioni avverranno sabato 31 agosto. “Voci di Notte - Vite/Vino” è promosso con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Casale Monferrato, dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte e del Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese. Info su: www.vocidinotte.it.