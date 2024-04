Articolo »

12 aprile 2024

Basket Serie A2 Fase a orologio Nell'anticipo di venerdì sera a Cividale la Novipiù tenta un'altra impresa

di Paolo Zavattaro

A due giornate dalla conclusione della Fase a orologio la situazione riguardo alla lotta per la salvezza si fa incandescente, con Agrigento, Latina e Casale appaiate all’ultimo posto in classifica del Girone Verde con 14 punti, ma con i monferrini ultimi per la peggiore differenza negli scontri diretti con le due rivali e quindi a forte rischio di retrocessione diretta in Serie B senza passare dalla successiva Fase Salvezza.

Nel turno scorso di campionato la Novipiù è tornata alla vittoria, a circa due mesi di distanza dall’impresa casalinga contro Bologna, mettendo a tappeto Udine, seconda nel Girone Rosso e tra le indiscusse protagoniste del campionato. I friulani erano privi dell’americano Clark e hanno tenuto in panchina per tutto l’incontro Delia e Caroti. Martinoni e compagni sono rimasti meritatamente avanti dall’inizio alla fine ottenendo una vittoria importantissima per il morale ma che, purtroppo, non basta ad allontanarli dal baratro. Nel turno scorso sono infatti “risorti” anche i pontini e i siciliani che hanno vinto, rispettivamente, i confronti casalinghi contro Verona e Bologna, non certo due avversarie qualunque.

La Novipiù tira dritto per la sua strada preparandosi ad affrontare gli ultimi due impegni con la necessità di strappare un’altra vittoria e sperando che almeno una, tra Latina e Agrigento, non vinca più prima della fine. Soltanto così i rossoblu riuscirebbero a evitare la retrocessione diretta e a entrare nella Fase Salvezza a sei squadre delle quali soltanto due conquisteranno la permanenza in A2. Un terno al lotto, certo, o soltanto il prolungamento di una lenta agonia, come asserisce qualcuno, ma unicamente giocando questa fase di post season la Novipiù potrebbe ottenere il cospicuo premio di formazione dei giovani previsto dalla Federazione (l’intero montepremi di 240mila euro, non essendoci attualmente in lizza altre società oltre ai casalesi), che invece non le verrebbe riconosciuto in caso di retrocessione diretta al termine della Fase a orologio.

La Novipiù scende in campo questa sera, venerdì 12 aprile (ore 20,30) nell’anticipo della penultima giornata al “PalaGesteco” di Cividale del Friuli contro le Aquile di coach Stefano Pillastrini e dell’ex rossoblu Lucio Redivo, grande protagonista della vittoria dei friulani di domenica scorsa a Milano contro l’Urania con 31 punti in 35 minuti (8/13 da tre). Una partita che sulla carta pare segnata, visto che Cividale è la squadra del momento, ancora imbattuta nella Fase a orologio con otto vittorie su altrettanti incontri. La Novipiù, tuttavia, è pronta a dare il massimo in campo, come ha fatto contro Udine, pronta a giocarsi poi il tutto per tutto domenica 21 in casa contro Chiusi in un incontro che potrebbe essere davvero senza domani. L’Umana Chiusi (società satellite della Reyer Venezia), al pari dei casalesi si sta giocando le ultime chanche per evitare la retrocessione diretta in un serrato testa a testa con Orzinuovi, che ha gli stessi punti in classifica e identico scarto nel doppio confronto diretto, ma la differenza canestri a favore. Martinoni e compagni sperano di poter affrontare una Chiusi già “condannata” e che i risultati degli altri incroci siano favorevoli per tentare, domenica 21 aprile, l’affondo decisivo. Ma, come è facile capire, la questione è oltremodo ingarbugliata...

Così coach Stefano Cova presenta la partita di questa sera con i friulani: «Siamo contenti della prestazione contro Udine che ci ha dato consapevolezza; i risultati degli altri campi non ci hanno aiutato, ma in questo momento abbiamo il dovere morale di provare a vincere sia con Cividale che con Chiusi all’ultima giornata. Cividale è una squadra in forma smagliante, allenata molto bene da coach Pillastrini, che fa del tiro da tre e della transizione le sue armi principali. Dovremo essere bravi a non concedere tiri aperti e facili perché in questo momento fanno canestro tutti quanti. Hanno Redivo in formissima, che sarà sicuramente il pericolo numero uno, e una batteria di esterni molto interessante e pericolosa dove spiccano Lamb, Marangon e Rota, giocatori di grande ritmo capaci di trovare soluzioni in campo aperto. Tra i lunghi dobbiamo fare attenzione a Miani, che può far male anche da tre, e poi Dell’Agnello, molto efficace in post basso o dal midrange. Noi abbiamo il morale alto, siamo pronti a questa battaglia, consapevoli che il destino è nelle nostre mani, perché non possiamo più aspettarci regali da nessuno».

Queste invece le parole di Stefano Pillastrini, allenatore di Cividale: «Le partite contro le squadre che lottano per la salvezza sono sempre sfide particolarmente difficili, perché possono erroneamente essere considerate facili e invece non sono da sottovalutare. Giochiamo contro una squadra che è stata capace di strapazzare Udine nell'ultima partita e che è capace di gare importanti. Hanno giocatori di grande orgoglio e determinazione, che vogliono lottare fino in fondo per salvarsi, quindi sappiamo che dovremo soffrire e che avremo bisogno che il nostro pubblico capisca quanto sarà dura».

Tutto il roster della Novipiù è a disposizione di coach Cova. La partita, arbitrata dalla terna formata da Barbiero, Grappasonno e Marzulli, è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social di Monferrato Basket: Facebook e Instagram.