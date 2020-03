Articolo »

Attualità

Economia

11 marzo 2020

11 marzo 2020 Casale Monferrato

Confindustria Coronavirus: Ravanelli, no al blocco totale delle aziende, danni irreparabili «Le nostre aziende stanno già applicando con assoluto rigore e responsabilità le misure indicate dal Governo»

di r.m.

«Il Piemonte si unisce ai timori espressi da Confindustria per la proposta avanzata dalla Regione Lombardia di rendere anc​ora più stringenti i provvedimenti per contenere il contagio​».

Sulla questione interviene Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte: «Ipotizzare il fermo totale delle attività produttive e della circolazione delle merci è l’extrema ratio. La nostra speranza è che non si arrivi a questo perché si genererebbe una spirale che ci porterebbe a perdere clienti all’estero, posti di lavoro e possibilità di ripresa».​

«Le nostre aziende stanno già applicando con assoluto rigore e responsabilità le misure indicate dal Governo, che sono equilibrate e consentono di salvaguardare la salute dei lavoratori e al tempo stesso di preservare la nostra capacità produttiva, in attesa di poter tornare a pieno regime. Il rispetto delle norme di comportamento – da parte di lavoratori e cittadini – è l’unica via che può portarci fuori da questa emergenza. È possibile ipotizzare l’applicazione di misure ancora più restrittive nelle imprese, ma occorre evitare in ogni modo lo stop del sistema produttivo del Paese».