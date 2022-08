Articolo »

Manifestazioni

04 agosto 2022

04 agosto 2022 Casale Monferrato

Da sabato 10 settembre Torna "Golosaria tra i castelli del Monferrato" “Le Colline da Vivere” in due weekend

di r.m.

«Torna per il sedicesimo anno l’appuntamento con "Golosaria tra i castelli del Monferrato", la rassegna itinerante ideata da Paolo Massobrio che si sdoppia nuovamente in due weekend mettendo a tema “Le Colline da Vivere”, a sottolineare come la bellezza e i sapori del Monferrato siano meta per un numero sempre maggiore di persone che proprio qui scelgono di ambientare il proprio buon retiro».



Lo annunciano dal Club di Papillon: «Il primo appuntamento sarà sabato 10 e domenica 11 settembre, e vedrà protagonista il castello di Casale Monferrato con le sue sale, corti e bastioni, animati dai produttori di cose buone de ilGolosario, ma anche dalle cucine di strada e dai birrifici artigianali. Il weekend successivo (17-18 settembre) debutterà invece la nuova location del vino, il relais Villa Morneto di Vignale Monferrato, che ospiterà un'edizione ricca e inedita di Barbera&Champagne, ovvero l’incontro tra i grandi vini rossi del Monferrato, gli Champagne dei piccoli vignerons d’Oltralpe e le espressioni spumantiere più interessanti d’Italia, protagonisti anche di masterclass dedicate».

Tutt’intorno, in entrambi i fine settimana, «più di 30 paesi, castelli e strutture ricettive delle province di Alessandria e Asti si animeranno con iniziative e appuntamenti che ancora una volta riporteranno l’attenzione sulle colline patrimonio Unesco. Oltre al castello di Gabiano, al castello Sannazzaro di Giarole e al castello di Piea, aderiranno al programma: Alessandria, Asti, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Calliano Monferrato, Camino, Casorzo Monferrato, Castell’Alfero, Castelnuovo Don Bosco, Cerrina, Cocconato, Fubine Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Montiglio Monferrato, Olivola, Ozzano Monferrato, Portacomaro, Rosignano Monferrato, Scurzolengo, Vignale Monferrato e Villamiroglio».

L’evento è realizzato con il sotegno di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT e Camera di Commercio di Alessandria-Asti.