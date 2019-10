Articolo »

Economia

20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Casale Monferrato

Avviso pubblico Ricarica auto elettriche: si cercano altre postazioni a Casale Da realizzare in altri siti dei quartieri e delle frazioni

di Pier Luigi Rollino

La Giunta ha formulato l’indirizzo di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, per un periodo di 90 giorni, per la ricerca di manifestazioni d’interesse inerenti la realizzazione di ulteriori postazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Le colonnine già realizzate

L’ENEL ha già realizzato postazioni di ricarica in corso Valentino (area parcheggio angolo con via Bligny), piazza Cesare Battisti (area parcheggio su via Oddone), piazza Vittorio Veneto nell’area parcheggio in prossimità dell’incrocio con via della Provvidenza, strada Valenza nel parcheggio a favore del Centro Polifunzionale, in via Vigliani i vicino all’isola seminterrata per la raccolta dei rifiuti, in via Visconti nel parcheggio prospiciente i civici 2a/2b. Ora si sta valutando la localizzazione di una ulteriore postazione in via Adam-piazza Marinai d’Italia.

Le aree considerate preferenziali

Considerato che risulta opportuno individuare ulteriori postazioni anche nelle frazioni e nei quartieri di ingresso alla città, la Giunta ha ritenuto pertanto di formulare alcuni indirizzi in ordine alla ricerca di manifestazioni d’interesse per realizzare ulteriori siti da allestire sul suolo pubblico in posizioni individuate congiuntamente con il Comune.Le aree preferenziali riguarderanno Borgo Ala-Porta Milano, Zona Industriale, Ronzone, Valentino-Sant’Anna, Oltreponte, Roncaglia, San Germano, Terranova, Popolo.

In questo modo, tutta la città sarà servita dalle postazioni che saranno collocate in maniera strategica, agevolando specie chi arriva a Casale Monferrato. Le auto elettriche stanno crescendo: nei primi 8 mesi del 2019 ne sono state immatricolate 6.453, il 109% in più rispetto all’anno scorso. Roma figura al primo posto