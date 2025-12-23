Accordo di Rete Solidale per il distretto orafo di Valenza

L’intesa nasce «dalla consapevolezza condivisa che il distretto orafo di Valenza, eccellenza riconosciuta del Made in Italy, stia attraversando un momento complesso: dopo i risultati molto positivi del 2024, il 2025 registra un rallentamento dell’export e un clima di incertezza accentuato dalle tensioni internazionali e dall’inasprimento dei dazi sui metalli preziosi. In questo contesto, la cooperazione tra soggetti istituzionali, imprese e parti sociali diventa uno strumento essenziale per difendere competenze, lavoro e valore aggiunto sul territorio».

L’accordo, sottoscritto da Confindustria Alessandria – Sezione Orafa Argentiera, Confartigianato Alessandria, CNA Orafi Alessandria, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL e Fondazione Mani Intelligenti, definisce un quadro stabile di collaborazione fondato su alcuni assi strategici.

Formazione come leva di sviluppo

La formazione viene riconosciuta come elemento centrale per il rilancio del comparto: non solo aggiornamento tecnico, ma crescita culturale, innovazione organizzativa e inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro. La rete si impegna a promuovere percorsi formativi continui, inclusivi e orientati alle reali esigenze delle imprese - in aggiunta a quanto previsto per la riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in ammortizzatori sociali – al fine di valorizzare al contempo la tradizione artigiana e il saper fare che caratterizzano Valenza.