Junior Calcio Pontestura: al via la preparazione

La Junior Calcio Pontestura, seppur a ranghi ridotti, ha iniziato la preparazione atletica in vista della stagione 2021-22. Quattro giorni dove mister Bellingeri ha ritrovato una parte della “rosa” a sua disposizione. Il raduno vero e proprio è fissato per lunedì 23 agosto, ma i ragazzi che non sono in vacanza hanno avuto modo di “rompere il fiato” a partire da mercoledì 18.

Sul prato del quartier generale di Pontestura, (regno delle giovanili giallo-rosso-blu), si sono organizzate tre sedute di allenamento (18.00-20.00), che termineranno con un test-match a carattere amichevole che non può che nobilitare l’inizio dell’attività juniorina. Sabato 21 (ore 17.00) Volpato e compagni saranno ospiti al “Costante Girardengo” dell’ASD Calcio Novese, team iscritto al campionato di Promozione (girone D). Non più tardi di due stagioni fa la JCP disputò a Novi Ligure una partita di Coppa Piemonte ed è impossibile dimenticare il diluvio che accompagnò gli atleti dal primo all’ultimo minuto. Il match fu deciso da una prodezza del bianco-celeste Bosic al 68’ minuto e sancì l’eliminazione della squadra casalese. La Novese ottenne poi la promozione e da due stagioni è protagonista in una categoria che per blasone sta ancora stretta al club della città del Campionissimo. La sessione di mercato estivo ha portato in bianco-celeste giocatori di qualità ed esperienza. Da Valerio Motta (Ovadese) a Paini (Derthona); da Merli (Luese) a Cimino (Castellazzo Bormida), passando per Cartasegna e Clementini (Città di Vigevano) e finendo con il ritorno di Giulio Merlano, bomber classe 1985 con trascorsi importanti con le maglie di Acqui, Derthona, Santostefanese, Valenzana Mado, Vogherese, Canelli e Casale in serie D. Nel 2017-18 con la Santostefanese e nel 2018-19 con il Derthona (in Promozione) il suo record di marcature: 21. L’ASD Novese debutterà in campionato il prossimo 12 settembre, affrontando in casa la Valenzana Mado (che la JCP incontrerà in amichevole venerdì 27 agosto). La formazione allenata da Mattia Greco e da Fabrizio Nicola, ha iniziato la preparazione atletica lunedì 16 agosto.