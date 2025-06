Articolo »

Attualità

16 giugno 2025

16 giugno 2025 Casale Monferrato

Move Care Il nuovo servizio sperimentale di mobilità sanitaria a Casale Monferrato Promosso da Regione Piemonte, Amp e Asl Al

di r.m.

È stato presentato oggi, lunedì 16 giugno, all’ospedale di Casale Monferrato, il progetto Move Care, il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico a chiamata pensato per facilitare l’accesso agli screening oncologici nelle aree più decentrate del Sud-Est del Piemonte.

In questa prima fase sarà dedicato a chi deve raggiungere le strutture sanitarie di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada per partecipare al programma “Prevenzione Serena” che prevede controlli periodici per la diagnosi precoce di tumori al seno, collo dell’utero e colon-retto.

L’iniziativa, promossa da Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità Piemontese, in collaborazione con l’ASL di Alessandria, coinvolgerà da settembre 2025 quasi 100 comuni del bacino Sud-Est della provincia, e sarà rivolta in particolare ai cittadini chiamati a partecipare al programma “Prevenzione Serena” per il controllo periodico di tumori al seno, collo dell’utero e colon-retto.

Grazie a un sistema integrato tra call center e piattaforma digitale, sarà possibile prenotare contemporaneamente il trasporto e l’appuntamento sanitario, ricevendo notifiche via SMS o e-mail. Il servizio, erogato tramite navette e operatori NCC, sarà operativo anche nelle aree meno collegate dai mezzi pubblici tradizionali e avrà un costo simbolico di circa 5 euro andata e ritorno, con l’obiettivo di arrivare alla gratuità dopo la fase sperimentale.

Il progetto è stato illustrato nel corso della conferenza stampa alla presenza di Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti, Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità, Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia Mobilità Piemontese, Francesco Marchitelli, direttore generale Asl Al, Massimo D’Angelo, direttore del Distretto Sanitario di Casale Monferrato Asl Al, con i saluti istituzionali del sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra.