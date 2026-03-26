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Sport

26 marzo 2026

26 marzo 2026 Calliano

Calcio, le gare di mercoledì Il Calliano Fassa piega il Moncalvo nella finale di Coppa Doppietta di Stella per i biancoblu

di r.m.

Nella ricca serata calcistica di mercoledì, l'attesa finale di Coppa astigiana tra Calliano Fassa e Moncalvo è stata vinta per 2-1 dall'undici di Zuin: doppietta di Stella per i biancoblu a cui ha risposto solo parzialmente De Nardi per gli aleramici.

In Coppa Piemonte di Prima Categoria, impresa del Monferrato che pareggiando (1-1) contro l'Annonese passa alle semifinali grazie al successo ottenuto all'andata. Questi i risultati dei recuperi: Tassarolo-Capriatese 1-2 (Prima H), Vigliano-San Rocco 1-2 (Seconda B), Solero-Spinettese 3-0 (Seconda H), Duomo Chieri-Union Refrancore 0-2, Mombercelli-Castelnuovo DB 0-4, Marentinese-Sporting 590 2-0 (Terza Asti).