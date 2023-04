Articolo »

15 aprile 2023

15 aprile 2023 Casale Monferrato

Con Piemonte dal Vivo "A teatro con il Fai": Municipale aperto domenica A cura della delegazione casalese

di a.mo.

Partite per iniziativa della Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare e del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano – Regione Piemonte, le aperture straordinarie dei teatri storici del Piemonte grazie al progetto pilota “A teatro con il FAI” che nasce per unire la comune vocazione delle due Fondazioni alla valorizzazione della cultura nelle sue diverse sfaccettature e per la particolare attenzione al territorio regionale.

Le visite prevedono un contributo (3 euro per gli iscritti al FAI, 5 euro per i non iscritti) che va a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio italiano portata avanti dal FAI fin dal 1975. Domenica 16 aprile apertura speciale del Teatro Municipale di Casale Monferrato. Evento a cura della delegazione FAI di Casale Monferrato.

Questi gli orari di apertura 10-12.30 e 15-18. Turni di visita della durata di 30’ circa. Ultimo accesso del mattino alle 12. Ultimo accesso del pomeriggio alle 17.30. Prenotazioni consigliate su: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai.