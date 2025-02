Articolo »

08 febbraio 2025

08 febbraio 2025 Vignale Monferrato

Panorama Monferrato vince la prima edizione del Flash Art Italia Award Nella categoria “Arte e territorio” per la quarta edizione, ambientata nel Monferrato, della mostra del consorzio di gallerie d’arte Italics

di r.m.

A cinque mesi esatti dalla chiusura dell’evento - svoltosi dal 4 all’8 settembre 2024 a Castagnole Monferrato, Montemagno Monferrato, Vignale Monferrato e Camagna Monferrato – arriva un importante riconoscimento per Panorama Monferrato.

Il progetto di ITALICS, realizzato grazie al sostegno e al patrocinio della Regione Piemonte e con il coordinamento di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e di Alexala - Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria, ha infatti vinto la prima edizione del Flash Art Italia Award, indetto dalla testata specializzata Flash Art in collaborazione con Arte Fiera Bologna.

La cerimonia di premiazione del concorso, che ambisce a diventare il principale riconoscimento italiano dedicato all’arte contemporanea, si è svolta ieri, venerdì 7 febbraio, a Bologna nell’ambito di Arte Fiera.

Sono stati premiati, divisi in 14 categorie, artisti, galleristi, direttori di musei, fondazioni, spazi indipendenti, ma anche territori e imprese che si sono distinti per la qualità della ricerca artistica nell’anno appena trascorso.

Soddisfatte le due ATL di riferimento: “Con Panorama l’arte ha trovato le sue radici nel Monferrato. L’evento ha restituito consapevolezza, identità e nuovi stimoli a un territorio che ha molto da offrire ai suoi visitatori sotto il profilo culturale – commentano Bruno Bertero, direttore generale di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Marco Lanza, direttore di Alexala - Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria – I 5 giorni di manifestazione hanno coinvolto attivamente istituzioni, residenti, attività e associazioni confermando come l’arte sia un forte attrattore turistico e un traino per lo sviluppo territoriale. Siamo già al lavoro per lo sviluppo di nuove progettualità che continuino il percorso iniziato con Panorama Monferrato”.