17 aprile 2020

17 aprile 2020 Trino

Coronavirus A Trino riprende l'attività del mercato «Sarò personalmente sul posto a controllare con l’assessore Gualino, le forze dell’ordine e i volontari", assicura il sindaco Daniele Pane

di Maurizio Inguaggiato

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13/04/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” con la quale al punto 11 vengono definiti i criteri per lo svolgimento dei mercati alimentari, anche il Comune di Trino programma una graduale ripresa di parte delle attività sospese e, sulla base dei criteri di sicurezza definiti dalla Regione, riapre, a partire da sabato, il mercato ambulante, ma solo per quel che riguarda il settore alimentare. I banchi troveranno posto in corso Cavour, dall'angolo con corso Italia all'angolo con piazza Garibaldi dalle 7 alle 13 e sarà consentito l'accesso a una sola persona per famiglia per l’acquisto di generi di prima necessità. «Le disposizioni di sicurezza necessarie alla riapertura - spiega il sindaco Daniele Pane - impongo che ci siano un'entrata e un'uscita distinte, che il perimetro sia delimitato e non accessibile, che i vigili siano sempre presenti e che vi sia personale, in molti casi volontario, per controllare accessi e gestire il flusso di persone, oltre al fatto che dev'essere garantito almeno un metro di distanza tra la clientela». Pertanto l'entrata sarà da piazza Garibaldi e l'uscita su corso Italia e sarà ammesso un numero massimo di persone pari al doppio dei banchi presenti. «Sarò personalmente sul posto a controllare con l’assessore al Commercio, Roberto Gualino, le forze dell’ordine e i volontari", assicura il sindaco, ricordando che va mantenuta la massima osservanza delle norme e che per chi trasgredisce saranno applicate le sanzioni già previste. "Lo svolgimento del mercato settimanale non è un via libera per avere una scusa in più per uscire - conclude il sindaco - L’imperativo è restare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze».