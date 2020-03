Articolo »

Scuola

12 marzo 2020

12 marzo 2020 Casale Monferrato

Scuola Il Sobrero primeggia nel Concorso Europeo “I Giovani e le Scienze 2020” «Si tratta di prestigiosi riconoscimenti riservati alle eccellenze in ambito scientifico e tecnologico» afferma il Dirigente Riccardo Rota

di ch.c.

Confermate, anche quest’anno, le alte performance in ambito tecnico-scientifico degli studenti dell’Istituto Superiore Sobrero, rinnovati vincitori del Concorso Europeo “I Giovani e le Scienze 2020” indetto dal FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche).

La cerimonia di premiazione virtuale si è svolta in streaming lunedì 9 marzo e, tra i premiati, i neo Leonardo monferrini meritevoli per tre i progetti di chimica presentati. Per il progetto CAESAR (Chromium Aquo-ions Extraction with Saponite and Recovery) hanno vinto: Nicolò Angeleri, Stefano Merlo e Barbara Piccolo, rispettivamente delle classi 5°, 3° e 4° del Liceo di Scienze Applicate, invitati a rappresentare l’Italia alla Finale Europea 32° Eucys a Salamanca in Spagna il 15-20 settembre prossimo. Con il progetto “Cash-Lock, un metodo per scoprire cosa indossi” hanno vinto Elisa Destro e Bibiana Dellavalle della 4° Liceo di Scienze Applicate e Alberto Racerro dalla 3° Liceo Internazionale, conquistandosi la partecipazione alla Fiera Internazionale della Scienza e dell’Ingegneria ad Anaheim in California dal 9 al 15 maggio. Infine, con il progetto “Bio-NCS L’economia circolare del riso: dagli scarti della lavorazione alle bioplastiche” si sono aggiudicati la selezione Alice Barberio e Andrei Gherase della 4° Periti Chimici e Mattia Brollo della 3° Liceo di Scienze Applicate, vincitori della partecipazione a Genius, l’Olimpiade sulle questioni ambientali e globali in programma a Rochester New York dal 15 al 20 giugno prossimo. Responsabili del Fast sono le prof Federica Borasi e Daniela Sigaudo, mentre i progetti sono stati realizzati con i prof Luca Cavallero (chimica) e Patrizia Cascio (AT Chimica) e prof Elisabetta Gaita (Caesar). La partecipazione è stata favorita dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. “Siamo orgogliosi del risultato degli studenti e dell’Istituto che da anni si conferma tra i vincitori del Fast” commentano Borasi e Siguado. “Si tratta di prestigiosi riconoscimenti riservati alle eccellenze in ambito scientifico e tecnologico” conclude il Dirigente Scolastico Riccardo Rota; “il più importante concorso in Italia. Quest’anno, le premiazioni si sono svolte in modo surreale, ovvero online, ma è stato molto emozionante comunque”. E’ altamente probabile che le fiere di maggio e giugno verranno spostate in autunno, ma l’entusiasmo per scuola, corpo docenti e studenti resta alto.