26 maggio 2021 Ponzano Monferrato

Nello scorso weekend Una bella ripartenza con Giardini Aperti a Ponzano Tanti visitatori sono giunti nel paese monferrino per la kermesse

Un momento delle visite guidate al castello di Ponzano

di Chiara Cane

Sono stati numerosi i “garden lovers” provenienti da Basso Piemonte, Liguria e Lombardia che, attratti dal richiamo della natura, e in particolare dei maestosi giardini storici di Ponzano Monferrato, lo scorso fine settimana hanno partecipato alla kermesse “Ponzano in… Giardini Aperti”. Un appuntamento molto atteso che, grazie organizzazione, abile ed efficiente nel confezionare un pacchetto speso tra le bellezze naturalistiche en plein air, ha superato la cosiddetta “prova della riapertura”. Sono piaciute le escursioni guidate, i laboratori e le visite ai giardini dei Castelli di Ponzano e di Salabue e alle Ville Storiche Dimora Al Sagittario, Villa Il Cedro e Villa Larbel, così come all’infernot dell’Azienda Agricola Alemat. A completare la suggestiva offerta, poi, sono stati gli scorci panoramici naturali, avvalorati dalle due cornici artistiche strategicamente posizionati nei punti belvedere.

Di grande interesse, gli alberi monumentali e ultrasecolari che arricchiscono i giardini storici, oltre agli esemplari di piante e arbusti rari che, a Ponzano Monferrato, hanno trovato il loro habitat migliore. Curiosità anche per i laboratori di Ceramica, Fiori di Bach e Api, occasione di creatività, benessere e biodiversità ricreati in perfetta sintonia con gli scopi della manifestazione. “Sulla scia di questo successo, proseguiranno gli appuntamenti dedicati alla riscoperta del territorio e della natura, con nuovi eventi previsti per il mese di giugno”, fa sapere il sindaco Paolo Lavagno, “sempre più convinti, che questa sia la strada giusta per rilanciare il nostro Monferrato”.