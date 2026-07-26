Nasce a Casale "Azzurro Donna"

Venerdì 24 luglio all'Auditorium di Santa Chiara a Casale Monferrato, è stato presentato il progetto di “Azzurro Donna”, il movimento femminile del partito Forza Italia.

Il segretario cittadino di Forza Italia, Daniela Ruschena, spiega che «il movimento Azzurro Donna - nato per promuovere la partecipazione attiva delle donne in politica, nel lavoro e nella famiglia - si occupa di valorizzate il ruolo femminile nelle istituzioni, promuovere iniziative legislative e sociali a tutela delle donne e sostenere le donne in difficoltà attraverso una rete attiva sul territorio. Azzurro Donna si distingue non solo per l'attività politica, ma anche per le numerose iniziative di carattere sociale: saremo, pertanto, liete di collaborare con le associazioni cittadine».

Alla conferenza stampa era presente Maria Rosa Porta, in qualità di Vice-Coordinatrice Nazionale di Azzurro Donna, che dopo un excursus storico relativo alla nascita di Azzurro Donna, risalente al 1994, ha illustrato gli obiettivi del movimento a livello nazionale ed il ruolo sempre più centrale delle donne nella proposta politica di Forza Italia.

Durante l’incontro Katia Veronese è stata nominata coordinatrice cittadina di Azzurro Donna, a firma dell’On. Catia Polidori (Coordinatrice Nazionale di Azzurro Donna) e del Ministro Paolo Zangrillo (Coordinatore Regionale di Forza Italia in Piemonte) e di Maria Rosa Porta responsabile regionale di Azzurro Donna Piemonte.

Katia Veronese si è dichiarata «onorata dell’incarico ricevuto» ed ha ribadito «la necessità che Azzurro Donna possa dar voce e collaborare con le associazioni già esistenti sul territorio, senza sostituirsi a loro», aggiungendo che «la nascita di Azzurro Donna a Casale è un tassello cruciale del grande progetto di radicamento territoriale che Maria Rosa Porta e la Coordinatrice Nazionale stanno portando avanti in tutto il Paese: dobbiamo essere la voce delle donne che lavorano, di quelle che vogliono fare impresa ma anche di quelle che chiedono sicurezza ed aiuto nella nostra città. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai vertici del partito e a tutta la comunità di Azzurro Donna per la fiducia riposta in me attraverso questa nomina. Raccolgo il testimone con senso di responsabilità per valorizzare il ruolo della donna nella società e nelle istituzioni, pronta a lavorare con dedizione in sinergia con tutta la squadra».

Conclude la Ruschena: «Quale primo segretario cittadino donna di un partito nominato a Casale, sono orgogliosa di essere riuscita, grazie al prezioso aiuto di Maria Rosa Porta ed alla disponibilità di Katia Verenose, a creare la sezione cittadina di Azzurro Donna, a testimonianza di quanto la donna meriti davvero un ruolo centrale nella vita sociale e politica. A Katia è affidato il compito di guidare e sviluppare le iniziative del movimento sul territorio locale, rafforzando il dialogo con il mondo dell'associazionismo, del lavoro, delle professioni e del volontariato. Sono certa che Katia sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo non solo in quanto donna, ma anche in quanto moglie e mamma: chi ha avuto occasione di conoscerla, apprezza la sua determinatezza ma anche la sua empatia. Abbiamo già parlato con Katia di alcuni progetti che vorremmo realizzare sul territorio e ci auguriamo di poterlo fare quanto prima».

Presenti all’incontro anche l’assessore Vito De Luca, il vice-presidente della Provincia di Alessandria Vincenzo Demarte, il responsabile degli Enti Locali di Forza Italia per la Provincia di Alessandria Gianluca Colletti, il consigliere comunale Daniela Sapio, Simone Bevilacqua in rappresentanza del movimento giovanile di Forza Italia della Provinciale di Alessandria, oltre ad altri esponenti cittadini di Forza Italia.