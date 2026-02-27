Articolo »

27 febbraio 2026

27 febbraio 2026 Alessandria

Sanità Liste d’attesa: «Ad Alessandria numeri da record? forse si fanno miracoli o forse si vuole compiacere l’assessore» Interviene il consigliere regionale, Domenico Ravetti

di r.m.

«Se l’Asl di Alessandria ha erogato 44.430 prestazioni aggiuntive extra orario (sabato, domenica e orari serali), ovvero circa il 18% rispetto al totale delle circa 251mila prestazioni a livello regionale, quindi, ben oltre rispetto alla Città della Salute di Torino (36.536), all’AslTO (24526) e anche alla somma del Santa Croce e delle Asl di Cuneo (29.922), allora due sono le cose: o all’Asl di Alessandria si fanno miracoli, oppure si sono utilizzati criteri diversi da quelli adottati dalle altre aziende sanitarie piemontesi. Speriamo non perché motivati dal desiderio di far fare bella figura all’assessore casalese! Quando in Aula risponderà al Question time che ho presentato sull’argomento, certamente capiremo meglio».

Lo afferma Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. «Delle complessive 44.430 prestazioni aggiuntive, parrebbero essere solo 8.612 quelle codificabili come PNGLA in base al “Codice nuovo LEA” (monitorate dal Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa), mentre le restanti n. 35.818 sarebbero da classificare come NO PNGLA. Che criteri sono stati adottati dall’Asl di Alessandria? Si è deciso di procedere in autonomia, oppure sulla base di indicazioni fornite dall’Assessorato? Cosa avrebbero a che vedere con l’abbattimento delle lista d’attesa prestazioni extra orario come, ad esempio, crioterapia, consegna agenda gravidanza, prelievo sangue venoso, magnetoterapia, ultrasuono terapia, ablazione tartaro, cura stomatite/alveolite, salasso terapeutico, agopuntura, emocoltura ed urinocoltura? Conosciamo bene il valore del personale sanitario della nostra Asl ma una differenza così evidente con il resto del territorio piemontese richiede comunque una spiegazione».