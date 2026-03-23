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Art Bonus per il restauro di un dipinto destinato al Museo Civico di Casale Monferrato
“Per l’idea (presentazione del bozzetto di Leonardo Bistolfi)”
Sulla piattaforma “Art Bonus” è attiva l’iniziativa promossa dalla Direzione Regionale Musei Piemonte del Ministero della Cultura per la raccolta fondi, tramite erogazione liberale, finalizzata al restauro di un dipinto di Angelo Garino, destinato al Museo Civico di Casale Monferrato.
La tela, intitolata “Per l’idea (presentazione del bozzetto di Leonardo Bistolfi)”, documenta la presentazione del bozzetto di Bistolfi presso la Promotrice delle Belle Arti di Torino nel 1892, restituendo l’evento attraverso una pluralità di atteggiamenti e reazioni del pubblico, con un’impostazione che richiama la sensibilità della pittura impressionista e post-impressionista francese.
I presenti sono raffigurati in momenti differenti di osservazione: alcuni concentrati sull’opera, altri colti in atteggiamenti più distaccati, con lo sguardo rivolto verso altri punti della sala o verso l’esterno della scena. La figura femminile collocata al centro assume una funzione di raccordo visivo con l’osservatore. In posizione centrale emerge la scultura, valorizzata dal contrasto tra il bianco della materia e il fondo scuro uniforme. L’insieme comprende figure appartenenti a diverse fasce d’età e contesti sociali.
Il dipinto, inizialmente destinato all’esportazione, è stato acquisito dal Ministero della Cultura che ne ha così garantito la permanenza sul territorio nazionale, individuando nel Museo Civico di Casale Monferrato la sede più idonea per la sua futura collocazione.
L’opera necessita di un intervento di restauro conservativo e per questo è stata attivata una raccolta fondi attraverso lo strumento dell’Art Bonus, che consente a cittadini e imprese di effettuare erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico, beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato.
Tutti i dettagli sull’intervento e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sulla piattaforma Art Bonus al seguente link: https://artbonus.gov.it/958-per-l%E2%80%99idea-(presentazione-del-bozzetto-di-leonardo-bistolfi),-angelo-garino.html
Il dipinto, inizialmente destinato all’esportazione, è stato acquisito dal Ministero della Cultura che ne ha così garantito la permanenza sul territorio nazionale, individuando nel Museo Civico di Casale Monferrato la sede più idonea per la sua futura collocazione.
L’opera necessita di un intervento di restauro conservativo e per questo è stata attivata una raccolta fondi attraverso lo strumento dell’Art Bonus, che consente a cittadini e imprese di effettuare erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico, beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato.
Tutti i dettagli sull’intervento e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sulla piattaforma Art Bonus al seguente link: https://artbonus.gov.it/958-per-l%E2%80%99idea-(presentazione-del-bozzetto-di-leonardo-bistolfi),-angelo-garino.html
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