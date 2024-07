Articolo »

Economia

14 luglio 2024

14 luglio 2024 Villanova Monferrato

Centenario Così Federico Martinotti conquista Valdobbiadene Una delegazione di Villanova ha presenziato al concorso “Fascetta d’oro”

di m.r.

Federico Martinotti, il celebre enologo villanovese inventore del metodo di spumantizzazione, quel “metodo Martinotti” che sempre più, grazie a illuminati produttori, si legge sulle etichette italiane, ha conquistato le terre del prosecco.

Sabato scorso, infatti, nella cornice di Soligo all’importante Gran Galà Primavera di Conegliano Valdobbiadene, in occasione del concorso enologico “Fascetta d’oro” è stato ricordato proprio l’enologo di Villanova del quale, quest’anno, ricorre il centenario della morte.

Presenti il sindaco di Villanova, Fabrizio Bremide, e Vanni Deambrogio, membro della Società Culturale Villaviva. Proprio Villaviva, da poco, ha dato alle stampe il libro “Federico Martinotti enologo, ricercatore nella vitinivicultura, ideatore del sistema di spumantizzazione 1860-1924”. Deambrogio, dunque, ha illustrato alla numerosa platea la vita e l’attività di Martinotti, che diresse la Regia Stazione Enologica di Asti, dove condusse plurime attività legate alla viticultura e all’enologia. Celebri, in questo senso, furono i lavori di divulgazione all’insegna di una viticultura sostenibile da un punto di vista economico, l’impegno nella lotta alla fillossera che stava flagellando all’epoca le vigne europee e per cui Martinotti ha adottato un primo metodo di lotta biologica con l’utilizzo di portainnesti americani. Ma su tutta l’attività dell’enologo di Villanova, spicca l’invenzione del metodo di spumantizzazione che consente un approccio più razionale nella produzione dei celebri vini con le bollicine. Un’invenzione che ottenne industrializzazione grazie al francese Eugène Charmat.

Il saluto del sindaco

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il sindaco Bremide che ha voluto ricordare il genio innovativo del suo illustre concittadino, purtroppo ai molti ancora troppo sconosciuto, e ha voluto sottolineare come il metodo di spumantizzazione Martinotti sia il più utilizzato al mondo ed unisca anche terre lontane, dagli Stati Uniti al Sud Africa alle terre del prosecco in un ideale gemellaggio enologico: «Questo fa di Martinotti un orgoglio non solo villanovese, ma dell’Italia intera», ha concluso il sindaco.

Alle autorità presenti, fra cui l’assessore regionale all’Agricoltura del Veneto, Federico Caner, è stata donata una copia del libro di Villaviva.