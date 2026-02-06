Articolo »

A Casale

Il 9 Febbraio interruzioni di energia elettrica in Piazza Vittorio Veneto

Gli interventi coinvolgeranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione

di r.m.

Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della giornata di lunedì 9 febbraio 2026 dalle ore 8,30 alle ore 15,30 verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in Piazza Vittorio Veneto ai civici ip, sn da 6 a 10 e 9.

Durante i lavori l’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: si raccomanda quindi prudenza e si consiglia di non utilizzare gli ascensori.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, utilizzare l’app gratuita, inviare un SMS al numero 320.2041500 con il codice POD presente in bolletta, oppure contattare il Numero Verde 803.500 per la segnalazione di guasti.

