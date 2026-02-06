Articolo »
A Casale
Il 9 Febbraio interruzioni di energia elettrica in Piazza Vittorio Veneto
Gli interventi coinvolgeranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione
Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della giornata di lunedì 9 febbraio 2026 dalle ore 8,30 alle ore 15,30 verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in Piazza Vittorio Veneto ai civici ip, sn da 6 a 10 e 9.
Gli interventi coinvolgeranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.
Durante i lavori l’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: si raccomanda quindi prudenza e si consiglia di non utilizzare gli ascensori.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, utilizzare l’app gratuita, inviare un SMS al numero 320.2041500 con il codice POD presente in bolletta, oppure contattare il Numero Verde 803.500 per la segnalazione di guasti.
Profili monferrini
Questa settimana su "Il Monferrato"