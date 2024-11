Articolo »

04 novembre 2024 Casale Monferrato

Su YouTube È uscito "Frequenze" di Naomis e I Fori Imperiali il nuovo video della popstar in carrozzina

di r.m.

È uscito su YouTube il video ufficiale di "Frequenze", la nuova canzone della popstar in carrozzina Naomis insieme al duo I Fori Imperiali. Dopo aver collezionato oltre due milioni di visualizzazioni sui loro profili TikTok, Naomis e I Fori Imperiali hanno deciso di girare un videoclip ufficiale per dare una veste visiva alla loro canzone.

Il video è stato girato in varie location della Liguria durante un periodo molto particolare della vita di Naomis. La cantante infatti si è sposata pochi giorni prima delle riprese: «È stata l’estate più bella della mia vita: mi sono sposata con un uomo speciale, ho festeggiato con persone fantastiche, ho viaggiato in luoghi bellissimi… e sono ritornata a giocare con la musica, le parole e i colori insieme a I Fori Imperiali. L’estate è passata e tutti quei ricordi sono “solo” bellissime Frequenze da condividere con voi in questo video che fa venire voglia di sole, di mare, di granita e forse un po’ anche di gridare».

«Una parte del video è stata girata presso la Spiaggia Accessibile "Mare per Tutti" di Santa Margherita Ligure. Non è stato facile riuscire a trovare una spiaggia accessibile per permettere l’accesso a Naomis in carrozzina. Anche nel 2024 sono ancora poche le spiagge in Italia attrezzate per far fronte alle necessità di persone con disabilità».

Frequenze «è una canzone dalle sonorità dance. È un invito alla leggerezza, a godersi gli alti e bassi della vita e a non prendere troppo sul serio nulla».

I Fori Imperiali sono un gruppo queer electropop composto dal casalese Albert Stray e da Ariel Palmer, nato in Bulgaria e cresciuto in Piemonte. La band è attiva in campo musicale e multimediale dal 2009.

Naomis è affetta da atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia rara che colpisce i muscoli volontari usati per le attività quotidiane. Oltre che cantante è anche psicologa.

Frequenze si aggiunge a una serie di collaborazioni tra I Fori Imperiali e Naomis, tra cui spicca il brano Musica Rossetti e SMA, presentato in diverse trasmissioni RAI e notato dalla stampa nazionale.

Il video di Frequenze è stato diretto da I Fori Imperiali. Frequenze è stata composta e prodotta da I Fori Imperiali e Naomis.